La planificación energética 2030 del Gobierno contempla 14 nuevas subestaciones en Castilla-La Mancha

La propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030 que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) contempla actuaciones en un total de 38 subestaciones de Castilla-La Mancha, con 14 nuevas.

Así ha informado la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha expresado que con la propuesta se podrá atender "a un 144 % más de consumo de electricidad que el pico registrado en 2024, de 2,6 gigavatios".

En concreto, se plantean actuaciones en 232 posiciones de la red de Castilla-La Mancha, lo que "permite respaldar la descarbonización industrial castellanomanchega tanto para la industria existente como para nuevos proyectos".

Las zonas en las que se ampliarán las subestaciones son Brazatortas (Ciudad Real), Minglanilla (Cuenca) y Calera y Chozas y Torrijos (Toledo).

Además, se reforzarán zonas industriales como el polígono de Romica (Albacete); Noblejas, Ocaña y La Sagra (Toledo); y Manzanares y Puertollano (Ciudad Real). Y en Brazatortas se impulsará "un desarrollo industrial, previsiblemente asociado a hidrógeno, que se sumaría al bombeo".

"Una de las actuaciones más significativas es el cierre de la denominada 'Estrella Manchega' para aprovechar las oportunidades asociadas a la posición de la región como puente de conexión entre norte y sur", ha afirmado.

Para la Delegación del Gobierno, Castilla-La Mancha continuará siendo "una de las principales generadoras de energía renovable en el país".

13.600 millones

La propuesta prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros hasta el final de la década en todo el país, para "cubrir las necesidades de España y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

Cabe añadir que ahora se abre un plazo de alegaciones al proyecto, que estará abierto hasta el próximo 16 de diciembre.