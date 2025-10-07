Page tiende la mano a Velázquez: la Junta apoyará las alegaciones de las ciudades excluidas de los fondos EDIL

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez en la inauguración de FARCAMA en Toledo. Ayuntamiento de Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la Junta de Comunidades ayudará "si es posible" y "si hacen caso" para que salgan adelante las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de la región que han quedado fuera del reparto de los 142 millones de euros provenientes de fondos europeos de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Así lo ha manifestado este martes durante la inauguración de la 44ª edición de la Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebrará en el Paseo de Recaredo de Toledo hasta el próximo 12 de octubre.

Page ha reconocido que "no será fácil" que el Gobierno de España rectifique e incluya a las ciudades excluidas entre las que se encuentran Toledo, Alcázar de San Juan o Valdepeñas. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de "innecesaria" la exclusión de estos municipios.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido a Page y a su ejecutivo el apoyo porque ha considerado como algo "lógico" el hecho de que esta decisión es "extraña" porque "nadie entiende cómo han podido dejar fuera a la capital".

Velázquez ha llamado a los integrantes del PSOE de Toledo a que "peleen por aquello que nos corresponde". "Solo hay dos opciones, o estar del lado de la ciudad o del lado de Pedro Sánchez".

Tras conocerse la noticia, el regidor toledano señaló directamente a la delegada del Gobierno y exalcaldesa, Milagros Tolón, como la "mano negra" responsable de esta decisión. Al respecto, ha pedido a la exalcaldesa de la ciudad que "se ponga del lado de Toledo y apoye las inversiones que algunas formaban parte de su programa".

Respuesta de Tolón

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado este martes que la Junta "tiene recursos económicos suficientes para apoyar a los ayuntamientos". Sobre esta colaboración entre administración ha expresado: "Está bien, es un complemento importante".

En cuanto a las acusaciones vertidas por Velázquez, la delegada ha señalado que el alcalde de Toledo "ha mentido", ya que "no he tenido absolutamente nada que ver".

Ha recordad que cuando era alcaldesa de la capital regional, "sabía perfectamente" que ese comité de evaluación de los fondos estaba conformado por 13 técnicos de cinco ministerios de las comunidades autónomas y de la Unión Europea.

Recurso del Ayuntamiento de Toledo

El pasado domingo, el alcalde de Toledo manifestó que el Ayuntamiento de Toledo ya había solicitado un recurso por escrito al Ministerio de Hacienda exigiendo "transparencia y explicaciones" sobre los criterios de valoración y las puntuaciones que se han empleado para dejar a la ciudad fuera del reparto de los EDIL.

El plazo de contestación es de diez días, de manera que la semana que viene el Ayuntamiento de Toledo debería recibir una respuesta por parte del departamento dirigido por María Jesús Montero.