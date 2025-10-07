Page se muestra "absolutamente convencido" de que no hay financiación irregular en el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el PSOE "no tiene financiación irregular de ningún tipo". El líder regional ha defendido que el 99 % de la gente que conoce en el partido "es gente honesta y muy esforzada".

Así lo ha expresado este martes antes de inaugurar la XLIV Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo, al ser preguntado acerca del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los pagos del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García con sobres con dinero en efectivo.

Al respecto, Page ha afeado la "jerga" utilizada en las conversaciones, calificándola de "patética y lamentable", ya que utilizaban palabras como lechugas, soles o chistorras para, presuntamente, referirse a los billetes.

"Sé de muchísima gente socialista que le abruma escuchar estas cosas, como a mí mismo. Personas que sufren muchísimo con estos ejemplos excepcionales, que no dejan de ser graves", ha reconocido.

El presidente ha asegurado que le gustaría tener la habilidad de distinguir a aquellos que dicen que apoyan a un partido y realmente se apoyan en un partido. "Estoy convencido de que no hay financiación irregular en el PSOE. Lo que estamos viendo es gente que se ha llevado dinero del partido", ha indicado.

No obstante, ha abogado porque sea la justicia quien dictamine y aclare "hasta dónde ha podido llegar este mal uso y apropiación del dinero".

"Triste y lamentable"

Page ha recordado que, por la experiencia vivida en el PSOE castellanomanchego, "el partido se nutre de sus afiliados y de las subvenciones públicas, que son suficientes".

"Creo que es muy difícil zafarse de gente que se cuela en las organizaciones y que abusa de ellas. En el fondo no dejan de ser una organización de personas. Es muy triste y lamentable. Me da vergüenza por lo que pueda pensar buena parte de la sociedad", ha afirmado.

Por último, ha asegurado que no entiende la presencia mediática de personas que están imputadas como Koldo y Ábalos, ya que lo más razonable sería "mantener una posición discreta y hablar ante los jueces".