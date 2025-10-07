La Aemet pondrá en alerta a Castilla-La Mancha por la dana Alice: se esperan fuertes lluvias en estas zonas

Alice ha sido el nombre elegido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para nombrar a la primera dana (depresión aislada en niveles altos) de gran impacto que llegará a la península a última hora del miércoles y dejará importantes tormentas en buena parte de Castilla-La Mancha. Este fenómeno atmosférico se dejará notar hasta el domingo.

Todo ello por la entrada de una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios que penetrará por el oeste y avanzará hasta el este hasta conformar varios vórtices.

Mientras, en la superficie un potente anticiclón situado en el norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Un escenario propicio para que se formen precipitaciones muy fuertes en el tercio este peninsular y en las Baleares.

Según la previsión de la Aemet, se espera que las lluvias más fuertes y persistentes se den en las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante que pueden provocar inundaciones locales súbitas repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Pero tendiendo a las alertas lanzadas por la Aemet, los riesgos no solo se reducen a estos puntos. Los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en el este de Castilla- La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y se extenderán desde primera hora del jueves a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de esta jornada, la inestabilidad se extenderá a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartar tormentas importantes en otras zonas de la región.

A día de hoy, la Aemet ya ha activado avisos de nivel amarillo en toda la provincia de Cuenca, las comarcas albaceteñas de La Mancha y Alcaraz y Segura, y en las Sierras de Alcudia y Madrona en Ciudad Real.

Según el aviso, se prevé que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte.

Pérdida de fuerza el viernes

De cara al viernes, se espera que el temporal pierda fuerza y los chubascos fuertes o muy fuertes abandonen Castilla-La Mancha y se reduzcan a zonas de Alborán y Baleares.

En cuanto al fin de semana, la Aemet espera que la situación de inestabilidad continúe durante el sábado y pierda intensidad el domingo.

No obstante, piden a la población hacer un seguimiento detallado de las actualizaciones en las predicciones por los cambios que puedan producirse.