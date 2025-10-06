Page saca pecho por la gestión de la Junta y manda un dardo a Sánchez: "Aquí nadie se lleva dinero y menos en sobres"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado la "seriedad" de la comunidad autónoma en la gestión de los recursos, haciendo gala de que "aquí no se lleva dinero nadie y menos en sobres".

"Hacer transacciones en sobres es una cosa muy del pasado y muy sospechosa en el presente", ha afirmado el líder regional durante la inauguración de la remodelación del Edificio Nuncio Nuevo, sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Administración Digital en Toledo.

Unas declaraciones que aluden a la información publicada por EL ESPAÑOL acerca del informe de la UCO sobre los pagos del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García con sobres con dinero.

"La gestión rigurosa nos lleva a decir que ninguno de los responsables de Hacienda, ni sus mandos intermedios, ni en la pirámide de todos los que han estado en la Consejería, han estado ni a un milímetro de pisar ningún tribunal por deshonestidad", ha expresado el presidente.

Financiación autonómica

Sobre el edificio inaugurado, Page ha afirmado que será escenario de una de las "batallas más trascendentales" para la región como es la de la financiación autonómica. Por ello, ha augurado que la plantilla y los cargos directivos de la Consejería se sientan a gusto en su recién remodelada sede.

Para Page, los próximos meses y años "van a ser duros en la pelea". Una situación que se complica "si realmente quiere romper el principio de igualdad o se quieren gestionar privilegios desde la administración del Estado".

"Eso no son peajes. Literalmente es otra cosa y no lo vamos a tolerar. En esta sede es donde tenéis que estar más cómodo y con mucha fuerza y respaldo para la batalla, porque será de larguísimo recorrido", ha indicado.

Impuestos "congelados"

Por otro lado, Page ha anunciado que los impuestos en la comunidad autónoma se mantendrán "congelados" lo que queda de legislatura, ya que es "una medida pactada con empresarios y sindicatos".

"La Consejería de Hacienda no me quita el sueño", ha explicado, valorando la confianza que tiene en el equipo al frente de este departamento.