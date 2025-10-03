Castilla-La Mancha reclama a Europa asegurar la inversión para redes de distribución y desarrollo energético

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa, durante la reunión de la comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Łódź, la necesidad de asegurar inversiones que permitan ampliar y modernizar las redes de distribución energética en la región.

Esta medida es considerada clave para consolidar su papel como potencia energética y potenciar el desarrollo económico.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha destacado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de España en potencia instalada y que pese a ello, actualmente hay más de 30 proyectos pendientes en las cinco provincias que no pueden avanzar debido a las limitaciones en la infraestructura eléctrica.

Según Caballero, garantizar fondos europeos para estas redes permitirá no solo generar energía limpia, sino aprovecharla para atraer empresas y desarrollar proyectos estratégicos que generen puestos de empleo.

Salto cualitativo

Caballero ha explicado que la puesta en marcha de estas infraestructuras supondría un salto cualitativo en la generación de energía limpia, incluyendo sistemas de almacenamiento mediante bombeo, y facilitaría la implantación de nuevos proyectos industriales y energéticos.

"No solo producimos energía para nuestras necesidades de consumo, sino que somos excedentarios y podemos utilizar esa energía para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha", ha subrayado.

Además, ha recordado que la región ha sido pionera en la implantación de energías renovables y en la integración de proyectos innovadores, consolidando un modelo que combina sostenibilidad, eficiencia y competitividad.

Esta petición de Castilla-La Mancha se produce en un contexto de saturación de la red eléctrica regional, que, según la patronal CECAM, ha provocado la pérdida de inversiones y ha limitado el crecimiento económico, especialmente de proyectos industriales y energéticos que dependen de una conexión eficiente a la red.

Prioridades

Los responsables autonómicos han insistido en que la planificación europea debe contemplar estas prioridades, garantizando que los fondos se destinen a proyectos capaces de impulsar la competitividad, la eficiencia energética y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha, tanto en sus grandes ciudades como en sus municipios rurales.

La ampliación y modernización de las redes de distribución energética es, según Caballero y Nacho Hernando, un paso indispensable para transformar la energía excedentario en un motor de desarrollo regional, integrando innovación, sostenibilidad y creación de empleo en toda la región, y consolidando su posición como referente en generación y gestión de energía limpia a nivel nacional e internacional.