Page advierte de que el bloqueo legislativo puede costar 10.000 millones y "punzar en la dirección de una crisis"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido que el bloqueo legislativo que está viviendo el Gobierno por parte de sus socios de investidura podría suponer una factura de 10.000 millones de euros y podría apuntar al comienzo de una crisis.

Durante una intervención en el programa 'Más de uno' con Carlos Alsina, el regidor castellano-manchego ha apuntado desde Polonia, donde se encuentra en una reunión del Comité de las Regiones, que "aunque algunos piensan que el balance es neutro, que no presenta resultados positivos ni perjuicios, yo creo que es muy lesivo" tanto por el complicado equilibrio de fuerzas con sus socios como por la ausencia de un proyecto de ley de presupuestos por tercer año consecutivo.

"Es para hacérselo mirar. Si a todo lo que está pendiente de que haya presupuestos le unimos que se empiecen a no aprobar iniciativas que pueden suponer el bloqueo de 10.000 millones de fondos europeos y afectar a la senda de estabilidad presupuestaria marcada por Europa, la situación sería complicada", ha reflexionado.

Por eso, ha alertado de que "ya no estaríamos hablando solo de incertidumbre, sino de que puede punzar en la dirección de una crisis".

Page ha reconocido las dificultades que para Pedro Sánchez y su Ejecutivo entraña la negociación de estos presupuestos, "en condiciones más difíciles que en los dos años anteriores que tampoco salieron adelante a pesar de haberse dejado jirones" en forma de concesiones a los partidos independentistas.

Siguiendo este argumento, ha señalado que la salida adelante de unas nuevas cuentas supondría "un cheque en blanco que permitiría a Sánchez tirar toda la legislatura" y que "daría vértigo" a sus socios.

No obstante, el también barón socialista ha señalado un riesgo que correría el propio presidente con solo presentar el proyecto de ley presupuestaria: "Tendría que aflorar de qué partidas ha salido el presupuesto que hemos arrimado en defensa" a base de "retales". Este escenario lo ha calificado como la "primera patata caliente" que tendría que afrontar con sus socios.

Convocatoria de elecciones

Respecto al cálculo electoral para la fijación de fechas de las elecciones generales, y las municipales y autonómicas, fechadas para 2027, Page ha vuelto a pedir que no se repitan los errores que, a su juicio, se cometieron en 2023.

"En las últimas municipales y autonómicas, Madrid tendría que haber leído muy bien a los alcaldes y las autonomías gobernadas por el PSOE porque lo que les arrastró a la derrota es básicamente la política del Gobierno personalizada en el presidente. No hay vuelta de hoja", ha subrayado.

A este respecto, Page también se ha referido a la encuesta que el excolaborador de Sánchez, Iván Redondo, ha hecho a través de su empresa demoscópica -Opina 360- para Espejo Público en la que vaticina una victoria del PSOE (130 escaños) por encima del PP (111), que acusaría un importante incremento de Vox (74).

El político castellano-manchego se ha mostrado cauto y ha abogado por "estudiar las tripas" del sondeo. Y es que, como bien ha recordado, Redondo también auguró que "Yolanda Díaz iba a ser la primera mujer presidenta de España y ahora da a Sumar por desaparecido".

"Me cuesta creer un movimiento tan vertiginoso en cuestión de meses, pero sí es cierto que estamos en un tiempo donde los datos son muy volátiles", ha abundado.

En cualquier caso, ha reconocido que el resto de encuestas publicadas marcan que "la suma PP y Vox obtendría el Gobierno".