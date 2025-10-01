Los ribereños se oponen al trasvase de 168 hm³ del Tajo al Segura y avisan que irán a los tribunales: "Han caducado"

La asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha anunciado que estudia solicitar medidas cautelares y recurrir a los tribunales la decisión adoptada en la última reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de enviar 168 hectómetros cúbicos (hm³) durante los próximos meses que corresponden a volúmenes aprobados con anterioridad y que no pudieron ejecutarse por la rotura del canal en el mes de agosto al encontrarse fuera del año hidrológico.

En un comunicado la asociación recuerda que el año hidrológico concluye el 30 de septiembre y, según la normativa vigente, "los volúmenes no trasvasados dentro de este periodo caducan automáticamente, salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, que no concurren en este caso".

Para ello, aducen que la Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 es "clara": "Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de nivel".

El presidente de la asociación, Borja Castro, ha afirmado que “no cabe trasladar de un año hidrológico a otro las cantidades no trasvasadas", por lo que "lo aprobado este martes vulnera la ley de forma flagrante y deja en papel mojado las propias reglas de explotación”.

Castro ha recordado que en este año hidrológico ya se han trasvasado 321 hm³, lo que supone la "media histórica de envíos", cifra equivalente al consumo de la ciudad de Madrid durante dos años: "Es evidente que no existe ninguna situación de extrema necesidad. Se han enviado los mismos volúmenes que en la media de la serie histórica y las necesidades del Levante están sobradamente cubiertas".

De esta manera, la asociación estudia la interposición de un recurso y la solicitud de medidas cautelares inmediatas: "Si el agua se va, se ha ido; no podemos esperar a una sentencia firme", ha agregado Castro.

Del mismo modo, ha lamentado también que la decisión se adopte tras un año y medio de retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación, tal y como recoge el propio Plan Hidrológico. "De no modificarse a la baja ya, y teniendo en cuenta que la última sentencia del Tribunal Supremo obliga a no escalonar los caudales ecológicos, Entrepeñas y Buendía se vaciarán con relativa rapidez", ha avisado.

Balance del año hidrológico

Respecto al ejercicio que concluye, los Ribereños señalan que se han encadenado dos años húmedos consecutivos, con aportaciones en este último de 1.215 hm³, un 77% superiores a la media de la última década.

"Un dato excepcional en el marco de una tendencia estructural de reducción por el cambio climático, pero no se ha aprovechado para recuperar las reservas de Entrepeñas y Buendía: a pesar de lo excepcional de estos dos años, apenas han llegado al 50% de su capacidad", añaden. Por eso, demandan que "las nuevas reglas de explotación deben corregir esta deficiencia".

Castro ha concluido que “el Tajo necesita reglas claras, justas y adaptadas a la realidad climática actual".

"No podemos seguir funcionando con normas obsoletas que ni siquiera se cumplen. El río, los embalses y nuestros municipios merecen respeto”, ha zanjado.