La reunión entre la Junta y el Gobierno termina "sin avances" sobre las nuevas reglas del trasvase Tajo - Segura

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han mantenido una reunión en la tarde de este miércoles en la que "no ha habido avances significativos" sobre la puesta en marcha de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo – Segura.

Según ha expresado la consejera a la agencia de noticias Europa Press, en el encuentro sí se ha puesto encima de la mesa el "retraso" de la entrada en vigor de la normativa.

Al respecto, ha detallado que se han analizado diferentes asuntos del área de Medio Ambiente, como la situación actual de propuesta de modificación de las reglas.

"Continuaremos trabajando e insistiendo con argumentos técnicos y jurídicos sobre la necesidad de la modificación de las reglas", ha expresado.

La Junta reclama el borrador

Durante la mañana del miércoles, la consejera portavoz, Esther Padilla, había mostrado confianza en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico diera a conocer el borrador de las nuevas reglas de explotación a Mercedes Gómez en la reunión.

"Consideramos que ya estamos fuera de todos los tiempos", afirmaba en alusión a la promesa de la ministra Sara Aagesen, de que estuviesen aprobadas antes de terminar el mes de septiembre.

Críticas al nuevo trasvase

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha anunciado que estudia solicitar medidas cautelares y recurrir a los tribunales la decisión adoptada en la última reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de enviar al Levante 168 hectómetros cúbicos durante los próximos meses.

La cantidad correspondería con el volumen aprobado con anterioridad que no pudo ejecutarse debido a la rotura del canal en el mes de agosto.

En un comunicado, la asociación ha recordado que el año hidrológico concluye el 30 de septiembre y, según la normativa vigente, "los volúmenes no trasvasados dentro de este periodo caducan automáticamente".