Castilla-La Mancha alcanza su mejor verano turístico con cifras históricas de ocupación y pernoctaciones

Castilla-La Mancha ha registrado el mejor verano turístico de su historia, con cifras históricas tanto en turismo rural como en alojamiento reglado, según ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la publicación de los datos de ocupación del INE.

En el mes de agosto, los alojamientos rurales de la región acogieron a 59.771 viajeros y contabilizaron 166.435 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento interanual del 19 % en viajeros y del 16,4 % en pernoctaciones.

"Son los mejores datos del sector no solo en un mes de agosto, sino en toda la serie histórica, con independencia del mes analizado", ha subrayado Franco.

Estos resultados sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma con mayor dinamismo en turismo rural en agosto, y la primera de interior, solo por detrás de Murcia.

Crecimiento

Las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete se encuentran entre las más dinámicas del país en llegada de viajeros y pernoctaciones, con Ciudad Real en el segundo puesto en crecimiento de pernoctaciones.

El turismo hotelero también ha registrado un desempeño excepcional, con lo que el conjunto del alojamiento reglado ha alcanzado cifras históricas: 335.989 viajeros alojados y 730.288 pernoctaciones en agosto, marcando el mayor registro de un mes completo en la historia de Castilla-La Mancha.

Mejor verano

Con estos resultados, el sector turístico de la región supera por primera vez los dos millones de viajeros y los cuatro millones de pernoctaciones en los ocho primeros meses del año.

Además, durante el verano completo (junio-agosto), la región ha recibido más de 921.000 viajeros y cerca de 1,9 millones de pernoctaciones, consolidando el mejor verano de toda la serie histórica en Castilla-La Mancha.

Patricia Franco ha destacado que estos datos reflejan el crecimiento sostenido del turismo regional y el atractivo de Castilla-La Mancha como destino de interior, con un impulso significativo tanto en turismo rural como en hotelero.