Vuelve el calor a Castilla-La Mancha: se alarga el 'Veranillo de San Miguel' con máximas de casi 30 grados

Tras unos días marcados por el paso de la borrasca Gabrielle que obligó a activar el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), Castilla-La Mancha se prepara para un giro de 180 grados en el tiempo para dar la bienvenida de nuevo a un episodio de calor anómalo que extenderá el famoso 'Veranillo de San Miguel'.

Según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se instalará sobre la Península Ibérica un potente anticiclón dando lugar a varios días de tiempo seco, estable y soleado.

En este sentido, se espera que los termómetros alcancen valores máximos cercanos a los 30 grados en buena parte de la región en los próximos días.

Este miércoles 1 de octubre se prevé un predominio de cielos despejados y soleados en toda la comunidad, aunque no se descartan brumas y nieblas matinales en Parameras y la Mancha de Cuenca y Albacete. Asimismo, es probable que se forme algún chubasco débil en el sureste de Albacete durante las horas centrales.

Las mínimas continuarán entre los 10 y los 12 ºC mientras que las máximas ascenderán ligeramente hasta los 27 ºC en Toledo y 26 ºC en el resto de provincias.

Predicción jueves, viernes y fin de semana

El calor se intensificará el jueves y se hará más evidente en el interior peninsular. En Toledo rozarán casi los 30 ºC de máximas, en Guadalajara se quedarán en 28 ºC, 27 ºC en Ciudad Real y 26º C en Albacete y Cuenca. Por su parte, las mínimas sufrirán pocos cambios aunque por la noche se mantendrá el ambiente frío sobre todo en áreas de montaña de Cuenca y Guadalajara.

El anticiclón continuará dejando un viernes ampliamente soleado y con ausencia de lluvias en Castilla-La Mancha. El mercurio marcará 27/28 grados en las cinco capitales de provincia. Se esperan rachas moderadas de viento durante las horas centrales del día.

Las temperaturas casi veraniegas se mantendrán el sábado y será el domingo cuando empiecen a descender ligeramente, dejando máximas de 23 grados y mínimas de 9. Todo indica que este otoño tiene una alta probabilidad de ser más cálido y más seco de lo habitual en Castilla-La Mancha.