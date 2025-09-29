Alerta amarilla en Albacete por tormentas y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto una alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Albacete para este lunes. Un aviso que ha comenzado a las 9 de la mañana y que se extenderá hasta el final del día.

En concreto, en la zona de Alcaraz y Segura se puede dar una precipitación de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, llegando a 50 litros en 12 horas. Hasta 15 litros en una hora se pueden dar en Hellín y Almansa y en la comarca de La Mancha albaceteña.

Tres zonas en las que la lluvia puede ir acompañada de fuertes tormentas desde la mañana.

Meteocam

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Específico por Riesgos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en fase de alerta para las provincias de Albacete y Cuenca este domingo, debido a los avisos naranjas de la Aemet por lluvias y tormentas.

El dispositivo fue desactivado a última hora del día, registrando un total de ocho incidencias, todas ellas en la provincia de Albacete.

Concretamente, de 21 a 23 horas se registraron siete incidencias por balsas de agua en calles y garajes inundados en Almansa, Valdeganga y Montealegre del Castillo. De 23 hasta la medianoche se registró un desprendimiento de cables de luz en una fachada de Casas Ibáñez.

Previsión del lunes

Para este lunes, la Aemet ha previsto cielo nuboso o cubierto que, en el extremo occidental tenderá a poco nuboso al final del día. La nubosidad baja propiciará brumas y nieblas durante las primeras horas en diversos puntos de la región.

Desde la mañana, se formarán nuevas tormentas en la provincia de Albacete con precipitaciones fuertes o muy fuertes y que pueden ser persistentes. No se descarta algún chubasco aislado, que puede ser localmente fuerte, en Ciudad Real y Cuenca.

Las temperaturas mínimas no han experimentado cambios. Las máximas irán en ascenso en la mitad oeste, siendo notable en el Valle del Tajo. Irán en descenso en el este, notable en Albacete, sureste de Cuenca y Parameras.

El viento soplará del nordeste, flojo en Ciudad Real y moderado en el resto.