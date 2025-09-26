Page asegura que no tiene decidido si se presentará a la reelección en 2027: "Lo va a decidir mi familia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha reconocido que no tiene decidido si se presentará a la reelección para afrontar el que sería su cuarto mandato al frente de la región en las elecciones de 2027 y ha vinculado su decisión al "sufrimiento" que padece su familia.

"Ellos son los que van a decidir", ha asegurado en una conversación con el director de la agencia Efe, Miguel Ángel Oliver durante un acto con motivo del 40º aniversario de la delegación regional.

El barón castellano-manchego, que accedió a la presidencia en 2015 con el apoyo de Podemos y se impuso en los dos comicios siguientes por mayoría absoluta, ha reconocido que "si fuera por el grado de pasión o ilusión" que siente no habría dudas, pero "a diferencia de lo que ha hecho el presidente Sánchez, yo no he hablado con mi familia".

"Cuando estás en un cargo público, sientes un cierto complejo de estar haciendo daño a tu familia porque son observados y milimetrados", ha reflexionado sobre una cuestión que ha considerado transversal en el mundo de la política y que afecta "tanto a la izquierda como a la derecha".

En este sentido, ha asegurado que "una de las cosas más lamentables" que padecen "quienes no han decidido estar en política" son "las situaciones en las que se ven envueltos". "Sufren una barbaridad", ha lamentado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores.