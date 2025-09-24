Confirmado por Page: la nueva ayuda de 10,6 millones para crear comunidades energéticas en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este miércoles en la II Cumbre de Comunidades Energéticas ´Las comunidades energéticas como punta de lanza de la electrificación´ en Toledo. Piedad López JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa su apuesta por las energías limpias. El presidente del ejecutivo regional, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que "antes de final de año" lanzará una nueva convocatoria de ayudas dotadas con 10,6 millones de euros, "ni más ni menos" para fomentar la creación de comunidades energéticas y la instalación de energías renovables en empresas y ayuntamientos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la inauguración de la II Cumbre de Comunidades Energéticas 'Las comunidades energéticas como punta de lanza de la electrificación' que se está desarrollando este miércoles en el Palacio de Congresos de Toledo.

Por otro lado, Page ha avanzado que "en el 2026 crearemos una Unidad Centralizada" en la región para facilitar el "asesoramiento y la agilización burocrática" en el ámbito de las comunidades energéticas.

El presidente autonómico ha destacado la importancia de apostar por este modelo energético: "España tiene ahora mismo el instrumento más importante para ser una potencia económica de futuro. En vez de ser dependientes del petróleo, dentro de 20 años, produciremos nuestra propia energía".

En esta misma línea, ha incidido en la necesidad de inversión en las redes de distribución y transporte de la energía porque a su parecer las conducciones eléctricas "se han quedado estrechas".

II Cumbre de Comunidades Energéticas ´Las comunidades energéticas como punta de lanza de la electrificación´. Piedad López JCCM

Autoconsumo

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha indicado que Castilla-La Mancha ya cuenta con 16.700 MW instalados de energías renovables, 8.600 de ellos procedentes de placas solares, situándola 20 puntos por encima de la media nacional.

Gómez ha celebrado que la región es líder en autoconsumo y cuenta con 49.960 instalaciones de este tipo que generan 888 MW.