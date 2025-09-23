Tres ciudades de Castilla-La Mancha, entre las más baratas de España para vivir: hogar, comida y ocio a menor precio

Castilla-La Mancha se posiciona como una de las comunidades autónomas más asequibles para vivir en España, según la última edición del informe 'Índice de las ciudades más caras' elaborado por la web de ahorro Kelisto. En este sentido, Albacete, Cuenca y Ciudad Real se encuentran entre las 15 capitales de provincia más baratas del país.

Este estudio tiene en cuenta 17 productos y servicios de seis categorías diferentes (vivienda, impuestos, facturas del hogar, compra, transporte y ocio). Albacete es la décima capital más económica de España con un coste de vida un 8,05 por ciento más bajo que la media nacional.

Le sigue de cerca Cuenca (11.ª posición) y Ciudad Real (13.º lugar). En la zona media se encuentran Toledo (puesto 24) y Guadalajara (puesto 27), ambas con un coste de vida ligeramente inferior a la media.

En materia de vivienda, Ciudad Real se lleva la palma a nivel regional y se posiciona como la cuarta más económica del país tanto para comprar como alquilar un inmueble. Los precios son un 40,1 % y un 33,1 % inferiores a la media, respectivamente.

En impuestos, Toledo resalta por tener la décima tasa de basuras más económica del país, pero a su vez es la sexta ciudad con el IBI más elevado, un 41,3 % superior.

El seguro de coche más barato de España

Por otro lado, Guadalajara se corona como la ciudad con el seguro de coche más barato de España. Albacete, Ciudad Real y Toledo también se cuelan en el top 10.

Cuenca y Ciudad Real están en el top 5 de las capitales donde sale más caro llenar el carro del supermercado. En cuanto al transporte, Guadalajara y Cuenca se consolidan en la sexta posición de las más económicas. Finalmente, en el apartado de ocio, Albacete es la segunda ciudad donde ir al cine resulta más barato.