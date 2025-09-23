Castilla-La Mancha acogerá la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones en septiembre de 2026

Castilla-La Mancha será la sede de la Comisión NAT exterior del Comité Europeo de las Regiones en septiembre de 2026, así lo ha anunciado García Page durante la presentación del Estudio de impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en la comunidad autónoma.

El encuentro internacional se celebrará en Toledo, Tomelloso y Campo de Criptana, y tendrá como objetivo principal analizar el futuro rural europeo.

Page ha destacado que la Comisión NAT permitirá mostrar cómo la historia, la cultura, la agricultura y el desarrollo económico pueden ir de la mano, sirviendo como un ejemplo de integración de políticas rurales y de conservación del medio ambiente.

Emiliano García-Page JCCM

Durante el acto, el presidente ha subrayado la importancia de una Política Agraria Común (PAC) que atienda las necesidades del sector agrícola y contribuya al desarrollo sostenible de los territorios rurales.

Actividad cinegética

El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado la ocasión para defender la actividad cinegética como un motor económico, social y medioambiental. Page ha afirmado que el Gobierno regional quiere "defenderla, protegerla y ampararla", trabajando de forma estrecha con el sector.

Además, ha señalado que la actividad cinegética no solo genera empleo y riqueza, sino que también contribuye a la conservación del medio natural, gestionando de manera sostenible las especies y los recursos.

Centros de visitantes

En el marco de esta defensa, el presidente ha anunciado la construcción de ocho centros de visitantes antes de finalizar la legislatura, con una inversión total cercana a tres millones de euros.

Uno de estos centros se ubicará en San Pablo de los Montes, reforzando el compromiso del Ejecutivo con la promoción de la caza sostenible, el turismo rural y el desarrollo local.

Estos centros tendrán como objetivo ofrecer información sobre la fauna, la gestión cinegética, la cultura local y la biodiversidad de cada zona, contribuyendo así a la formación y sensibilización de los visitantes.

Impacto positivo

García-Page ha elogiado los datos reflejados en el estudio presentado, que muestran un impacto positivo del sector cinegético en Castilla-La Mancha.

Según ha señalado, el informe refleja que la actividad genera beneficios económicos directos e indirectos, fomenta la cohesión social y protege los recursos naturales de la región.

Gestión rural

El presidente ha destacado que el Gobierno seguirá apoyando al sector, promoviendo tanto la innovación como la sostenibilidad en todas sus áreas.

El anuncio de la Comisión NAT y la construcción de los centros de visitantes refuerzan la posición de Castilla-La Mancha como referente en gestión rural, conservación ambiental y desarrollo económico, situando a la región como un ejemplo en el ámbito europeo de integración entre tradición, naturaleza y modernidad.