El PSOE ofrece al PP pactar el destino de la quita en Castilla-La Mancha si la apoya en el Congreso

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha ha ofrecido al PP la posibilidad de pactar las medidas en las que se emplearán los 760 millones de euros que la región se ahorrará con la quita de la deuda autonómica prometida por el Gobierno central si cumple dos condiciones: que se destine a fines sociales y que lo apoyen en el Congreso.

Durante una rueda de prensa en la sede regional del partido, Gutiérrez ha afirmado que se trata de un "tema de interés general para la región" que debe estar "por encima de luchas partidarias".

“Si el PP de Castilla-La Mancha se compromete a no poner en riesgo que recibamos estos 5.000 millones de euros, que nos supondrían 760 millones en ahorros en intereses a partir de 2027, si es capaz de poner a Castilla-La Mancha por encima de las doctrinas de Feijóo, estamos dispuestos a pactar el destino final de ese dinero con el PP, siempre que vaya a nuestra sanidad, educación o a políticas para nuestros mayores”, ha abundado.

Gutiérrez ha reconocido que sobre este asunto le preocupa que “hay mucha doctrina de partido” y ha apuntado directamente al líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez: “Si hoy tuviera la mitad de coherencia y valentía que el presidente Page, estaría levantando la voz en Génova para decir que, en nombre de Castilla-La Mancha, se tiene que votar a favor de la quita de la deuda”.

De lo contrario, ha manifestado Gutiérrez, “si no se comprometen a votar a favor, obviamente deberían estar incapacitados para hacer ningún tipo de propuesta de aquí a futuro”, ha recalcado.

El secretario de Organización socialista ha apuntado que "con el voto en contra del PP hay un serio riesgo de que perdamos esos 5.000 euros" y por lo tanto "pagar 760 millones más en intereses". Este escenario lo ha interpretado como "seguir teniendo la losa de la deuda que heredamos de Cospedal agrandada por la falta de financiación suficiente" por la no renovación del marco de financiación autonómica".