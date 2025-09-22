Bomberos denuncian que no les han movilizado para el incendio de Guadalajara: "Sentimos impotencia"

Los bomberos forestales de las bases de Montes Claros (Toledo) y El Vado (Guadalajara) han expresado su desacuerdo al no haber sido movilizados para la extinción del incendio declarado este domingo en Pico del Lobo - Peñalba de la Sierra (Guadalajara) que sigue en nivel 1 de operatividad y que ya ha arrasado con 400 hectáreas.

Se encontraban realizando labores de prevención durante el origen de las llamas y aun así no se les ha dado orden de intervenir. "Sentimos una enorme sensación de impotencia, muchos vecinos nos preguntaban por qué no nos activaban", expresan en un comunicado.

En este sentido, alegan que el convenio establece que durante el período de prevención (de 8:00 a 15:00 horas) que el personal de las zonas colindantes está obligado a acudir al operativo si se produce un incendio.

No entienden que disponiendo de camiones, EPIs y personal cualificado no se les haya movilizado, teniendo en cuenta que se han tenido que desplazar medios autonómicos y estatales desde otros puntos más lejanos.

"La gestión de esta emergencia ha convertido en realidad el lema de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 'No pasa nada hasta que pasa'. Quienes estamos en primera línea sentimos que se ha puesto en riesgo innecesario nuestro entorno, nuestros vecinos y nuestro trabajo", denuncian.

Por último, lamentan que en la provincia de Guadalajara se han reducido drásticamente los operativos de extinción con el fin del verano. "Las decisiones adoptadas no han ido en la línea de proteger el Parque Natural de la mejor manera posible", concluyen.

Incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) Infocam

El incendio que se declaró el domingo en la zona del Pico del Lobo, en la Sierra de Ayllón, provincia de Guadalajara, sigue en nivel 1 de operatividad y ya ha arrasado con 400 hectáreas, según informan desde el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

La cercanía de las llamas con el entorno de Peñalba de la Sierra, una pedanía del municipio de El Cardoso de la Sierra, ha obligado a cortar la carretera provincial GU-187 a la altura del kilómetro 4,5.

En la extinción trabajan 25 medios aéreos, 22 terrestres y 180 efectivos de las brigadas forestales y agentes medioambientales.

El incendio, que comenzó a las 8:13 horas el domingo 21 de septiembre, afecta principalmente a superficie forestal no leñosa compuesta por matorral, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha. El Pico del Lobo, donde se localiza el fuego, es la montaña más alta de Castilla-La Mancha.