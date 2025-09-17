Esther Esteban: "El compromiso de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha con el impacto social es firme y constante"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha reivindicado este miércoles en Toledo el papel de los medios de comunicación como transmisores de valores y motores de transformación social.

Lo ha hecho durante la apertura de la jornada "Inclusión laboral como clave para la transformación social", organizada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y Fundación "la Caixa" en el Salón Rico de Toledo.

"EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha no solo informa: acompaña, conecta y da voz a quienes construyen el presente y el futuro de nuestra Comunidad. Su compromiso con el impacto social es firme y constante. Un impacto que no sería posible sin la complicidad de nuestros lectores y su confianza, que nos impulsa cada día a seguir informando con rigor, seriedad y cercanía", ha subrayado.

Esteban ha aprovechado su intervención para recordar que, "según la OJD y otros sistemas de medición, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha es el primer periódico autonómico en internet y líder absoluto de la prensa digital en todos los parámetros".

"En 2024, alcanzó un récord de 18 millones de lectores y 42 millones de páginas vistas. Cifras que continúan creciendo de forma notable en 2025, muy por encima de nuestros competidores", ha asegurado.

Y ha puesto en valor también el décimo aniversario de la cabecera matriz, EL ESPAÑOL, que celebra sus 10 años de vida consolidado como líder indiscutible de la prensa digital en España. "Pertenecer a la misma empresa que EL ESPAÑOL, que este año cumple 10 años, nos da además una impresionante proyección nacional, teniendo en cuenta que el periódico también ostenta el liderazgo de la prensa digital en nuestro país", ha indicado.

Programa Incorpora

En este sentido, ha incidido en la importancia de dar visibilidad a programas como Incorpora, impulsado por Fundación "la Caixa" desde 2006. "Ya saben lo que solemos decir los periodistas: lo que no se ve, ni se lee ni se oye no existe. Y, en nuestro caso, informar de lo que se esconde en términos de calidad humana y de equidad detrás de programas como Incorpora refuerza la importancia de la inclusión social, que emana del concepto mismo de defensa de los derechos humanos", ha señalado.

El programa Incorpora, ha detallado Esteban, ha contado con la colaboración de más de 92.000 empresas desde su creación. Solo en el primer semestre de 2025 ha logrado 21.003 inserciones laborales de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión en toda España. En 2024, la cifra se elevó a 39.048, con la participación de 411 entidades sociales y 16.652 empresas contratantes.

En Castilla-La Mancha, ha recordado la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los resultados también son destacados: 503 empresas colaboradoras, 18 entidades sociales y un total de 1.135 inserciones laborales el pasado año.

Esteban ha recordado que Incorpora atiende a personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

Colaboración empresarial

"Podemos decir sin duda que la colaboración empresarial es un gran motor de la inclusión. De hecho, la implicación del tejido empresarial es clave para que la inclusión laboral sea una realidad. Las empresas no sólo ofrecen oportunidades de empleo, sino que también se convierten en agentes activos de transformación social", ha defendido.

La jornada "Inclusión laboral como clave para la transformación social" ha arrancado con la premisa de generar un espacio de "diálogo, inspiración y acción conjunta". "Este foro es, ante todo, un espacio para el diálogo, la inspiración y la acción conjunta. Porque cuando la inclusión laboral deja de ser una meta lejana y se convierte en una realidad cotidiana, damos un paso firme hacia la transformación social auténtica", ha concluido Esteban.