Bárbara García: "Las sinergias público-privadas son la pieza angular de los avances en materia de inserción"

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, Bárbara García Torijano, ha destacado la importancia de las "sinergias público-privadas" como "pieza angular de los avances en materia de inserción laboral".

García Torijano ha participado en la clausura del foro 'Inclusión laboral como clave para la Transformación Social' tomando parte en una conversación guiada por la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban.

La consejera ha reivindicado el papel de los servicios sociales como "pilar de una sociedad unida, justa e igualitaria" además de "puerta de entrada a una ventana de oportunidades" para muchos castellano-manchegos.

Dentro de este ecosistema, ha señalado que la inserción laboral es un eje que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja de "manera transversal" a través de su propia consejería y de las de Educación, Empleo e Igualdad. En esta estrategia, ha apuntado que "desde Bienestar Social destinamos más de 11 millones de euros" de los que se ven favorecidos "entre 18.000 y 20.000 beneficiarios".

Una inversión que sirve para "desplegar una cantidad de proyectos considerable" y propiciar un "clima de proyectos efectivos y eficientes" con el protagonismo de fundaciones, entidades, empresas y el Tercer Sector.

Al hilo de esto ha avanzado la importancia que el Estado del Bienestar y las políticas sociales volverán a tener en los Presupuestos de 2026 con un protagonismo de "más del 70 %" del montante total.

A la hora de referirse a proyectos y programas concretos, se ha parado a señalar algunos como el de 'Semillas', de Carlos Maldonado en Talavera de la Reina, para formar a personas en riesgo de exclusión social en hostelería o el que tiene Afaus en Guadalajara, con un hotel gestionado por usuarios con problemas de salud mental y discapacidad.

Nuevas tecnologías

En este trabajo que se lleva a cabo desde la Consejería, García Torijano también se ha referido a la capacidad de adaptación que debe tener la administración para detectar las necesidades que puedan ir surgiendo. "A partir de la pandemia, hemos centrado muchos esfuerzos en superar la brecha digital porque era una necesidad que se nos presentó", ha explicado.

En este sentido, también se ha referido a las nuevas oportunidades que ofrecen avances como la Inteligencia Artificial (IA), "una herramienta que ha venido para quedarse y a la que hay que sacarle el mayor fruto posible". En el caso concreto de la Consejería de Bienestar Social, ha apuntado que ya desempeña un papel importante en labores como valoración o agilización de expedientes.

Por último, García Torijano se ha referido al plan de desinstitucionalización llevado a cabo en Castilla-La Mancha para que los usuarios que así lo quieran "sigan viviendo en sus lugares, sobre todo en entornos rurales".

Un modelo con el que "no se obvian los centros residenciales" pero que a la vez supone "una oportunidad laboral para muchas personas" que más allá de "recibir una formación" no requiere de una especial cualificación.