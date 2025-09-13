El Partido Popular denuncia que Page "tiene abandonada a Castilla-La Mancha" porque "pasa de todo"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido este sábado al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que convierta los 686 millones de euros adicionales con los que contará el próximo presupuesto regional en "hechos y no en titulares de prensa".

Hernández ha asegurado que al PSOE "se le han acabado ya las excusas para estar instalado en el más absoluto inmovilismo que está perjudicando gravemente a la comunidad autónoma".

En este sentido, ha reprochado al Gobierno castellanomanchego que siga utilizando "excusas para no abordar los problemas de nuestra tierra, como es el caso de la Sanidad, donde es urgente recuperar la carrera profesional sanitaria; eliminar las listas de espera y para modernizar la Atención Primaria".

La portavoz del PP ha puesto también como ejemplo la situación de la educación pública en municipios como Santa Cruz del Retamar (Toledo), "donde hay partes del colegio que están apuntaladas o donde los niños salen al recreo en una vía pública por la que circulan vehículos".

A su juicio, se trata de "una situación que dista mucho de lo que presumen los socialistas con Page a la cabeza, pero que es la realidad de lo que se vive en Castilla-La Mancha".

Hernández ha criticado además la retirada de recursos en centros de atención a niños con discapacidad "donde se quitan enfermeras y personal de atención", así como la inacción del Ejecutivo ante la inflación, que ha calificado como "la mayor de todo el país".

"Page no hace absolutamente nada para ayudar a los castellanomanchegos, ya que no baja impuestos ni alivia los bolsillos de las familias de la región o de las empresas", ha recalcado.

"Page pasa de todo"

En este sentido, ha subrayado que la región está perdiendo oportunidades por culpa de "un Page que pasa de todo, tiene abandonada a Castilla-La Mancha y hace que contemos con un desgobierno del Partido Socialista al que no le interesa su tierra".

Por ello, ha concluido reclamando "destinar los 686 millones de euros más con los que contará el presupuesto regional de 2026 a solucionar problemas de los castellanomanchegos con responsabilidad y seriedad" y ponerse a trabajar "de una vez por todas" por la región.

Álvaro Gutiérrez en Cedillo del Condado (Toledo).

Desde el PSOE, por su parte, no han tardado en replicar las críticas del Partido Popular. El secretario general de los socialistas toledanos, Álvaro Gutiérrez, ha acusado al PP de "enzarzarse y dedicarse a mentiras, a bulos y a ocurrencias".

Como ejemplo de ello, se ha referido a la propuesta de crear una comisión en las Cortes para diseñar una estrategia regional del sector vitivinícola, de la que ha dicho que "ya existe y el PP no ha aportado absolutamente nada en los últimos años".

Lo mejor para apoyar a los autónomos/as es cumplir nuestros compromisos. La primera edición de la Tarifa Plana Plus que ayuda a quienes arrancan un negocio es un ejemplo.



Hemos recibido 10.500 solicitudes y estoy muy satisfecho del impacto de este programa entre los jóvenes. pic.twitter.com/EwqD9FhZLZ — Emiliano García-Page (@garciapage) September 13, 2025

Frente a esa actitud, ha defendido que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se hace una política seria". Gutiérrez ha puesto como ejemplo la Tarifa Plana Plus para los autónomos, a la que "se han acogido 10.500 personas, de las cuales prácticamente la mitad son mujeres y un tercio personas que viven en el mundo rural, en zonas de riesgo de despoblación".

A su juicio, esta medida tiene "un triple beneficio: ayudar al sector de los autónomos, favorecer la incorporación de la mujer al mundo laboral y colaborar con los pueblos en riesgo de despoblación para su desarrollo y sostenimiento".