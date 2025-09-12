Sergio Gutiérrez tacha a Núñez de "Paco bulos y ocurrencias" por su propuesta sobre una comisión del vino

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha calificado de "ocurrencia" la reciente propuesta que ha presentado el presidente del PP regional, Paco Núñez, en las Cortes sobre la creación de una Comisión de Estudio no permanente para el sector vinícola.

Gutiérrez ha afirmado que esta semana se han visto "todas las variantes del Partido Popular" y se ha referido a Núñez como "el Paco bulos y el Paco ocurrencias" porque "ya existe una Comisión de Agricultura en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha subrayado.

Además, ha criticado que esta propuesta ignora que en los próximos meses se constituirá una Organización Interprofesional del Vino en la región que a su parecer "pondrá de acuerdo a productores, cooperativas y comercializadoras para que el vino mantenga sus espectaculares cifras de producción".

Por otro lado, ha reprochado el desconocimiento de los 'populares' alegando que "sigue ejecutándose" el Plan Corresponsables al poderse desarrollar actividades conforme al Plan de 2025 hasta el 31 de diciembre.

El diputado nacional ha lamentado que el PP venga año tras año "con la misma polémica y buscando excusas para tapar su incapacidad de gestión".

Por último, ha puesto el foco en el Ayuntamiento de Albacete y sus planes de conciliación. "Siempre llegan tarde y con polémicas con las trabajadoras municipales como vimos el año pasado", ha concluido.