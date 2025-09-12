Se adelanta el veranillo de San Miguel en Castilla-La Mancha: vuelve el calor a la región desde este día

El veranillo de San Miguel ha decidido adelantarse. Este periodo se enmarca a finales del mes de septiembre, cuando la Península suele vivir un fenómeno meteorológico caracterizado por temperaturas más cálidas de lo normal. Sin embargo, desde este fin de semana el calor cobrará protagonismo.

Castilla-La Mancha vivirá un fin de semana de estabilidad atmosférica con máximas que rondarán los 30-34 grados.

Sin embargo, a partir del lunes, las máximas irán en ascenso subiendo entre uno y tres grados al inicio de la semana. Pero terminará con temperaturas de entre 34 y 36 grados en Albacete, Cuenca y Guadalajara y hasta 38 en Toledo y Ciudad Real.

Previsión del sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha cielos nubosos de nubosidad alta. No se descartan brumas y bancos de niebla al principio en zonas de la Serranía de Cuenca, Hellín y Almansa o La Mancha de Albacete y Cuenca.

Las temperaturas mínimas continuarán con cambios ligeros, con predominio de los ascensos ligeros. Las temperaturas máximas continuarán sin cambios, salvo en el extremo sureste, donde predominarán los descensos.

El viento soplará flojo variable, manteniendo la componente oeste durante las horas centrales del día, cuando aumentará a intervalos de moderado.