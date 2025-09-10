Los servicios sociales de la Junta estaban listos para actuar cuando naciese el bebé hallado en un congelador

El feto fue hallado en el congelador de una vivienda ubicada en la calle de la Esperanza de Alberche del Caudillo (Toledo). El Retorno Producciones.

Después de que este martes por la tarde la Guardia Civil hallase el cuerpo sin vida de un feto en el interior de un congelador en una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo), ahora se ha conocido que los servicios sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estaban esperando el nacimiento del bebé para poder actuar.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno castellanomanchego, Bárbara García Torijano, ha explicado que los protocolos estaban preparados para intervenir de forma inmediata una vez se produjera el alumbramiento.

Según adelantó EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM en primicia, la madre es una mujer de unos 40 años, de nacionalidad española y con problemas de toxicomanía, que había confesado haber abortado a finales de agosto y ocultado el cuerpo de su bebé en el congelador de la vivienda familiar.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado a este periódico que la madre está siendo investigada por la Guardia Civil, pero no ha sido detenida.

Otras fuentes conocedoras del caso aseguran que agentes de Policía Judicial y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Toledo trabajan para confirmar si el bebé nació muerto o con vida.

Alerta familiar

"Se estaba esperando a que ese bebé naciera para poder actuar de forma inmediata. Pero las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario, que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido", ha señalado García Torijano, preguntada por los medios de comunicación.

Según pudo confirmar este periódico, el hallazgo del feto se produjo en una casa de la calle de la Esperanza de Alberche del Caudillo, pedanía de unos 2.000 habitantes perteneciente a Calera y Chozas y muy próxima a Talavera de la Reina.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo ocurrido después de que la madre de la mujer alertase a los servicios sociales, tras recibir la confesión de su hija y mostrar preocupación por el paradero del bebé.

Según las primeras informaciones, el aborto se habría producido a finales de agosto y el cuerpo fue introducido en el congelador. La Guardia Civil verificó horas después que el cadáver correspondía con la versión ofrecida por la progenitora.

"Muy impactados"

La consejera de Bienestar Social ha confirmado que la familia ya estaba bajo seguimiento de los Servicios Sociales. "Es un caso muy delicado, del que fuimos conocedores ayer por la tarde. Nos quedamos muy impactados. Ahora estamos a disposición de lo que nos marque el juez para poder seguir trabajando", ha indicado.

García Torijano ha precisado, además, que la mujer tiene otros cuatro hijos: "Los tres menores están con familia extensa y otro bajo tutela de la Administración".

"Cuando a veces no se entienden por qué los profesionales toman medidas con algunos menores respecto a sus familias, pues es para evitar precisamente en algunos casos estas situaciones muy dolorosas", ha señalado la consejera de Bienestar Social, que ha destacado que en este caso se ha actuado "con todo el protocolo que se establece".

Drogodependencia

Por su parte, la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado que tres de los hijos de la mujer viven "con sus familias paternas, ya que son de distintos padres" y que el más pequeño es el que se encuentra tutelado por parte de la Junta después de que fuera necesario tomar "esa decisión porque le afectaba la situación de drogodependencia y de adicciones de la madre".

Asimismo, ha reconocido que los servicios sociales están "muy pendientes" de la situación de todos los menores "porque evidentemente cualquier contacto con la madre hace que también entren en riesgo".