Page avanza que Castilla-La Mancha movilizará 1.000 millones de euros en un nuevo Plan de Investigación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Gobierno tiene previsto aprobar antes de que acabe el año un nuevo Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Princet) 2025-2028 que movilizará en tres años 1.000 millones de euros entre aportaciones públicas y del sector privado.

Page ha hecho este anuncio durante el acto de toma de posesión del expresidente autonómico, José María Barreda, como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en sustitución de Félix Sanz Roldán.

"Hablamos de mucho dinero", ha defendido el dirigente castellano-manchego, que ha reivindicado que este tipo de inversiones también implican que "muchas otras universidades, que se mueven básicamente por dinero, no pueden competir".

