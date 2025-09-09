La Aemet pone en alerta a Cuenca y Albacete por fuertes tormentas eléctricas y lluvias copiosas

Buena parte de las provincias de Cuenca y Albacete estarán este martes en alerta amarilla por la proliferación de tormentas eléctricas y lluvias copiosas que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Según la información remitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estos fenómenos meteorológicos afectarán a las zonas más orientales de las comarcas de la Serranía de Cuenca, la Mancha de Cuenca y Albacete, Alcaraz y Segura, y Hellín y Almansa.

Las alertas comenzarán a las 12:00 horas de este mediodía y se prolongarán hasta las 21:00.

Por lo demás, la previsión meteorológica para este martes en Castilla-La Mancha refleja intervalos de nubes medias y altas y, al comienzo del día, nubes bajas en los sistemas Central e Ibérico y en el este y sur de Albacete que pueden ir acompañadas de nieblas dispersas en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso -menos acusado en la Mancha- al igual que las máximas que caerán con menos fuerza en el valle del Tajo y en la Alcarria de Cuenca y de Guadalajara.

También habrá vientos flojos, con predominio de la componente oeste que girarán a norte en la mitad septentrional de la Comunidad al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados en Albacete, entre los 18 y los 28 en Ciudad Real, entre 16 y 27 grados en Cuenca, entre 13 y 27 grados en Guadalajara y entre 15 y 29 grados en Toledo