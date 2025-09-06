El Sistema VioGén cuenta con 5.677 casos activos de violencia de género en Castilla-La Mancha

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 5.677 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 3.182 son mujeres con menores a su cargo.

Así se extrae del informe publicado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a fecha 31 de agosto de 2025, que detalla que la comunidad cuenta con dos casos en riesgo extremo y 35 en riesgo alto.

Según detalla el Ministerio, en los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Por provincias

En cuanto a los datos por provincias, Toledo es la provincia con más casos activos, con un total de 2.282, de los que 1.373 son víctimas con menores a su cargo.

Por su parte, Ciudad Real cuenta con 1.143 mujeres en el Sistema VioGén, 623 con menores. Albacete tiene activos 983 casos, de los 503 tienen menores; Guadalajara 648 con 362 con menores; y Cuenca tiene 621, 321 con menores.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 105.509 casos activos de víctimas de violencia de género. Del total, 54.382 tienen menores a su cargo.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.215; seguida de la Comunidad Valenciana, con 17.987; la Comunidad de Madrid, con 13.009; Canarias, con 6.734; Galicia, con 6.231; Murcia, con 5.787; Castilla-La Mancha, con 5.677; Castilla y León, con 5.592; Baleares, con 4.378; Extremadura, con 2.964; Aragón, con 2.562; Asturias, con 2.214; Navarra, con 2.080; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 962; Ceuta, con 272; y Melilla, con 237.