El PSOE exige a Paco Núñez que condene el "discurso de odio" de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha

La presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha exigido al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que condene de forma pública el "discurso de odio de Vox" en las Cortes porque es algo que "no puede consentirse ni permitirse en democracia".

"El PSOE condena radicalmente este tipo de ataques y discursos que cruzan todas las líneas rojas del respeto y la convivencia. El PP mantiene un silencio absoluto que es cómplice, porque aquí callar es otorgar", ha afirmado.

Unas declaraciones que apuntan a las palabras del líder de Vox en la región, David Moreno, durante el último pleno de las Cortes, afirmando que, "si algún inmigrante comete algún delito o agrede a una mujer, el responsable directo será Emiliano García-Page".

"Modelo centrado en ayudar"

Para García Élez, "la convivencia está por encima de cualquier interés partidista", por lo que ha confrontado este modelo de "crispación" con el del PSOE y Page. Como ejemplo ha puesto el inicio del curso escolar, que se ha centrado en "ayudar a la gente con hechos, no con ruido u odio".

La socialista ha señalado que la 'vuelta al cole' supondrá un menor esfuerzo económico para las familias de Castilla-La Mancha que para las del resto de comunidades autónomas.

"Esto sí es apostar por la igualdad. Desde el PSOE y el Gobierno de Page creemos que la educación es la herramienta fundamental para acabar con la desigualdad. Frente a los discursos del odio y la resignación, el PSOE responde con hechos y avances en igualdad para toda la sociedad", ha sentenciado.