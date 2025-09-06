Alerta amarilla en Albacete, Cuenca y Guadalajara este sábado por tormentas y fuertes rachas de viento

La llegada de septiembre ha traído consigo una bajada de temperaturas con respecto al caluroso mes de agosto. Pero también episodios de inestabilidad, con tormentas en buena parte del país. Este sábado, tres provincias de Castilla-La Mancha estarán en alerta amarilla por tormentas.

En la provincia de Albacete, la alerta comenzará a las 15 horas y se extenderá hasta el final del día. Las zonas afectadas serán las de La Mancha y Alcaraz y Segura, donde las tormentas podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Misma situación en las provincias de Cuenca y Guadalajara, aunque las alertas en estas zonas arrancarán a las 18 horas de la tarde. Las comarcas afectadas serán la Alcarria y la Serranía conquenses, Parameras de Molina y la Alcarria de Guadalajara.

Previsión meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado cielos poco nubosos en la mitad occidental con algunos intervalos de nubes altas, que irán en aumento durante el día.

En la mitad oriental se esperan intervalos nubosos de nubes bajas por la mañana, acompañadas de brumas y nieblas, principalmente en las zonas de sierra. Y nubosidad de evolución combinada con nubes altas a partir de mediodía, con probabilidad de chubascos y tormentas que en las sierras orientales podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en la mitad norte, más acusado en Guadalajara y con pocos cambios en el resto. Las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el tercio este.

Habrá viento flojo variable rolando a sur flojo a moderado desde el mediodía.