El comisario Francisco Herrero, nuevo jefe superior de la Policía en Castilla-La Mancha

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, comisario principal Francisco Herrero nuevo jefe superior de Castilla-La Mancha.

Herrero ingresó en la Policía Nacional en 1981. En 1999 ascendió a inspector jefe, y en 2007 a comisario. Desde 2017 es comisario principal. Hasta ahora ocupaba el cargo de jefe de la División de Documentación de la Dirección General de la Policía. Antes fue jefe regional de Operaciones de Castilla-La Mancha, jefatura a la que regresa en estos momentos como máximo responsable.

Tuvo como primer destino Navarra, donde desempeñó el cargo de jefe de Grupo de la 16ª Compañía Reserva General de Pamplona. Poco después desempeñó el mismo puesto en Toledo y a continuación fue jefe de Grupo de Radiopatrullas y Seguridad Ciudadana. Además ha sido jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y jefe de la Comisaría Provincial de Toledo y de la Comisaría Local de Talavera de la Reina.

Quiero felicitar a Francisco Herrero por su nombramiento como nuevo Jefe Superior de la Policía en Castilla-La Mancha. Es una gran noticia saber que regresa a una jefatura que ya conoce y en la que, sin duda, su experiencia y dedicación serán de gran valor.



Entre sus condecoraciones destacan la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (2009), la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco (1992 y 2002), la Medalla al Mérito Policial con distintivo plata de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en el año 2012, así como la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco (2017).

Felicitación de Page y Tolón

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado su enhorabuena al nuevo responsable policial. "Es una gran noticia saber que regresa a una jefatura que ya conoce y en la que, sin duda, su experiencia y dedicación serán de gran valor. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", ha escrito en la red social X, antes Twitter.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha destacado "su experiencia, profesionalidad, vocación de servicio público y conocimiento" de Castilla-La Mancha, que son, ha señalado, “una garantía para la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región”.

Del mismo modo, ha indicado que, desde la Delegación del Gobierno, “nos ponemos a su disposición para seguir con la plena colaboración y lealtad institucional” mantenida con la Policía Nacional y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.