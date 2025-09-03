Page llama a los líderes territoriales del PP a que sean "autónomos" de Génova y acepten la quita de la deuda

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha defendido este miércoles la condonación de la deuda autonómica por parte del Estado como una medida de "justicia elemental" para compensar la infrafinanciación de las comunidades.

Desde el santanderino Palacio de la Magdalena, antes de participar en un curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha instado a sus homólogos del PP a ser "autónomos" de la dirección nacional de su partido para aceptar una quita que, en el caso de su región, supondría un alivio de casi 5.000 millones de euros y un ahorro de más de 760 en intereses.

El presidente castellanomanchego, aunque ha insistido en su oposición frontal ante cualquier privilegio fiscal para Cataluña, ha rechazado el argumento de que la condonación sea una concesión al independentismo y ha sugerido a los presidentes autonómicos del PP que defiendan, por encima de todo, los intereses de sus respectivos territorios.

Page ha recordado que "mucho antes de que los independentistas plantearan la necesidad de una deuda" ya lo hizo él mismo "incluso gobernando Mariano Rajoy". Así, ha sentenciado: "Ni siquiera me siento acreedor de ninguna de las peticiones que hagan los independentistas. Ya saben el cariño que por otro lado les tengo".

Interpelado por los periodistas sobre el rechazo de los populares a acogerse a la quita de la deuda, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha sido tajante. "Sinceramente, creo que estas decisiones las tienen que tomar de manera autónoma y ser autónomos. Los presidentes autonómicos, sean del partido que sean, no son decisiones de los partidos nacionales", ha respondido.

El argumento de fondo, según Page, es simple: "Si el Estado lleva 11 años sin actualizar la financiación de las autonomías y el retraso ha hecho que muchas autonomías nos tengamos que endeudar para seguir manteniendo los servicios públicos, me parece casi de justicia elemental que el Estado, a modo de financiación indirecta, compense la falta de financiación ordinaria".

Rescate bancario

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que el Estado anteriormente ya ha asumido otras deudas "en múltiples ocasiones", como ocurrió durante el rescate financiero. "Nos hicimos cargo todos los españoles de la deuda bancaria en la crisis financiera y algunos la jalearon", ha señalado.

Para Castilla-La Mancha, la asunción de parte de la deuda autonómica por parte del Estado supondrá la condonación de 4.927 millones de euros, un alivio del 30% de su pasivo y un ahorro estimado de 760 millones en intereses durante la próxima década.

❌ La quita de la deuda no es una solución, es solo maquillaje a la nefasta gestión de Page.



📉 La deuda no desaparece, cambia de ventanilla: la seguirán pagando los castellanomanchegos.



✅ Lo que necesitamos es un nuevo modelo de financiación que corrija la infrafinanciación… pic.twitter.com/rp5y6nR7Nt — Paco Núñez (@paconunez_) September 2, 2025

En esa misma línea, y como ejemplo de la falta de autonomía, ha señalado la, a su juicio, incoherente postura del líder de los populares en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. "Sigue a pie juntillas las instrucciones del PP nacional, cosa que me parece que no es lo justo. Dice que se opone (a la condonación), pero a renglón seguido ya me está diciendo en que me tengo que gastar el dinero que nos ahorremos por los intereses de la deuda".

Recado para Puigdemont

Preguntado también por la reciente reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, Page se ha mostrado escéptico y ha calificado el encuentro de "absolutamente críptico, indescifrable, incluso si me apuras los gestos".

Tras reiterar su aprecio por el presidente de la Generalitat, a quien considera el representante legítimo de Cataluña frente a Puigdemont, que es "la peor cara" de la comunidad, le ha enviado un deseo con forma de advertencia.

"Que mantenga claro que en Cataluña el presidente es él y que no hay mando a distancia, ya que Puigdemont ejerce el mando a distancia en España, que al menos no lo haga en Cataluña porque sería especialmente doloroso para los propios catalanes", ha finalizado.

El papel de Europa

Emiliano García-Page ha realizado estas contundentes declaraciones a los medios justo antes de inaugurar el curso De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Un foro en el que, precisamente, ha sido el único representante del PSOE y ha compartido cartel con destacados presidentes autonómicos del PP como el andaluz, Juan Moreno Bonilla; el gallego, Alfonso Rueda; y la anfitriona cántabra, María José Sáenz de Buruaga.

Ya en un tono más institucional durante su intervención, Page ha reflexionado: "En Europa paga más el que más tiene y recibe más el que menos tiene. Esto que es tan sencillo, hoy se está discutiendo lamentablemente en España", ha advertido, para zanjar que "esa contradicción que no llama ya ni la atención en este país, sinceramente no la vamos a poder tolerar".

Page durante su intervención en el curso. Gobierno de Castilla-La Mancha

En su intervención, ha reivindicado el papel del Comité de las Regiones como un órgano que "garantiza cercanía" al hablar "de las cosas que le importan a la gente", como la cohesión, los fondos europeos o la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Además, le ha atribuido un rol clave para "combatir el mayor problema que hoy existe en el ámbito político, que es la emergencia y la efervescencia de los populismos".