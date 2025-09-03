El Estatuto de Castilla-La Mancha se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo 7 de octubre

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que "no habrá ningún problema" para la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha tras su debate en el Congreso de los Diputados el próximo 7 de octubre. Una cita en la que intervendrán el presidente regional, Emiliano García-Page, el presidente del PP en la comunidad, Paco Núñez, y la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar.

"Habrá mayoría más que suficiente para que salga adelante el nuevo Estatuto tras el acuerdo alcanzado en el seno de las Cortes castellanomanchegas por el PSOE y PP", ha afirmado.

Padilla también ha avanzado que en octubre también se celebrará "probablemente" el Debate sobre el Estado de la Región, donde "Emiliano García-Page se reafirmará en los compromisos adquiridos y anunciará otros nuevos de cara al próximo año".

Además, ha aludido a la aprobación de los presupuestos de Castilla-La Mancha, en los que ya está trabajando la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital tras la aprobación del techo de gasto de 9.000 millones de euros.

"Las buenas previsiones para el final de año son posibles gracias a la estabilidad y certeza que hay en Castilla-La Mancha, que permiten afrontar con seguridad todas las tramitaciones", ha sentenciado.

Aprobación entre abril y mayo

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha confiado en que el nuevo Estatuto de Autonomía para la región quede aprobado definitivamente por el Congreso entre abril y mayo.

El socialista ha afirmado que la tramitación parlamentaria de la norma está siguiendo los pasos previstos y "entre seis y nueve meses" sería el tiempo normal para tramitar una ley de estas características.

No obstante, ha advertido que estas fechas podrían cambiar en función de las enmiendas de los grupos.

El PP, encantado

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que el PP está "encantado" de que el trámite del Estatuto continúe en el Congreso y que "muy pronto" vuelva a las Cortes regionales para que sea aprobado de manera definitiva.