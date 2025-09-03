Los agentes medioambientales mandan una 'carta-SOS' a Page por su situación "precaria": hacen guardias a 1,42 €/hora

Los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han dirigido una carta al presidente regional, Emiliano García-Page, en la que denuncian la "grave situación" en la que siguen desarrollando su labor.

En la misiva reclaman la intervención directa del jefe del Ejecutivo autonómico para acabar con lo que consideran un "abandono institucional" que padecen desde hace tres legislaturas.

En el escrito, firmado por los sindicatos CCOO, CSIF, UGT, STAS y la asociación APAM-CLM, subrayan que continúan sujetos a normas "obsoletas" y a condiciones laborales y materiales "precarias".

Entre las más llamativas, destacan las guardias por 3,31 euros la hora en verano y 1,42 euros en invierno, jornadas que pueden alcanzar las 24 horas o la ausencia de compensación por nocturnidad y horas extra.

También alertan del "parque móvil obsoleto e inseguro", con vehículos que superan de media los 250.000 kilómetros y 14 años de antigüedad, así como de la falta de equipos de protección individual adecuados, lo que consideran un riesgo para su salud.

No solo homenajes

Los agentes medioambientales reprochan también que, pese a los homenajes y reconocimientos por su actuación en situaciones de emergencia como los incendios forestales, Filomena, las danas o la pandemia de coronavirus, no se hayan materializado las mejoras prometidas en materia normativa, retributiva y organizativa.

"El reconocimiento público no sustituye las debidas retribuciones salariales, condiciones dignas y seguras", subrayan en la carta.

El colectivo advierte asimismo a Page de que la reciente ley básica de agentes forestales y medioambientales obliga a adaptar sus condiciones antes de noviembre de 2025, pero critican que el borrador presentado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha "no supone un avance, sino un retroceso".

Por todo ello, los agentes medioambientales solicitan a Page una reunión urgente para abordar "de manera directa" soluciones que permitan garantizar su seguridad, reconocimiento y dignidad laboral.