Septiembre llega con una masa de aire polar a Castilla-La Mancha: la Aemet predice la vuelta del calor desde este día

Septiembre ya está aquí y con él ha llegado un brusco desplome térmico a Castilla-La Mancha. El calor extremo del verano ya es historia y una nueva vaguada asociada a una profunda depresión en las islas británicas está cruzando España trayendo consigo una masa de aire polar que ha bajado los termómetros considerablemente.

En Castilla-La Mancha, el descenso experimentado este lunes ha oscilado entre 6 y 10 grados, con máximas que no superarán la horquilla de entre 24 y 27 grados y mínimas que no han estado por encima de entre 12 y 17 grados.

Como informa Meteored, una vaguada es una especie de "lengua" de aire frío en niveles altos de la atmósfera. Estas ondas del chorro polar que descienden latitudinalmente suelen dejar un tiempo inestable con nubosidad, precipitaciones y, en ocasiones, temperaturas muy por debajo de la media.

Subida desde el martes

A partir del martes, las temperaturas sufrirán leves ascensos, que serán más intensos a partir del viernes, cuando las máximas llegarán a un rango de entre 29 y 37 grados.

Unas máximas que se mantendrán durante el próximo fin de semana, con todas las provincias por encima de los 30 grados: entre 31 y 36.

Previsión de este lunes

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubes en las horas centrales del día.

Las temperaturas han ido en descenso, notable en Cuenca, Albacete, La Mancha de Ciudad Real y localmente en la ibérica de Guadalajara.

El viento será flojo a moderado de oeste a noroeste.