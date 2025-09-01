'Luna de sangre', el espectacular fenómeno astronómico que podrá verse en Castilla-La Mancha este domingo

El próximo domingo, 7 de septiembre, la Luna asomará con un tono rojizo. Este fenómeno, llamado 'Luna de sangre', se producirá como consecuencia de un eclipse que podrá observarse en plenitud desde el continente asiático, los países de Europa oriental, Oceanía y buena parte de África.

Para seguir con todo detalle el segundo y último eclipse total de luna de este año, la Diputación Provincial y la Agrupación Astronómica de Guadalajara organizarán una observación pública desde el castillo del Cid de la localidad de Jadraque, según han informado en nota de prensa.

Este fenómeno comenzará a las 20:33 horas, cuando el satélite natural de la tierra salga por el este. A partir de ese momento, la sombra proyectada sobre la superficie lunar por la propia Tierra comenzará a desplazarse de forma paulatina para dejarnos ver de nuevo la Luna llena en toda su plenitud en torno a las 21:56 horas

Dado que en Guadalajara podrán observarse las fases de totalidad y parcial final, a partir de las 20:45 horas, AstroGuada dispondrá una serie de telescopios para que el público pueda contemplar y seguir la evolución de este fenómeno.

El presidente de la asociación, Antonio García-Blanco recuerda que el primer evento de estas características tuvo lugar el pasado 14 de marzo, si bien no pudo verse desde la provincia de Guadalajara por las condiciones meteorológicas.

Evolución del eclipse.

"Estamos ante una oportunidad inmejorable para disfrutar de una de las efemérides astronómicas más relevantes de las que acontecen este año’, ha señalado García-Blanco.

Eclipses

Desde AstroGuada explican que un mínimo de dos veces al año, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna para proyectar un cono de sombra sobre nuestro satélite, que juega a esconderla de manera parcial o total, como en este caso. De esta manera, el brillo que desprende habitualmente el satélite queda enturbiado en todo o en parte y consigue que su blanquecino color habitual sea sustituido por una llamativa tonalidad sanguínea, que es la que da nombre a la conocida como 'Luna de sangre’ durante los eclipses totales.

"En este caso, nuestro planeta se sitúa entre los otros dos cuerpos celestes y bloquea la luz solar para proyectar su sombra sobre la Luna, suceso que este domingo podrá seguirse sin protección ocular alguna", explica García-Blanco.