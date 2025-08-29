La delincuencia sube un 2,4 % en Castilla-La Mancha en el primer semestre: preocupa el incremento de delitos sexuales

La delincuencia ha subido en Castilla-la Mancha un 2,4 % en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos facilitados por la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, la comunidad ha registrado 42.155 casos de enero a junio de 2025, frente a los 41.162 en 2024.

Así se extrae del informe que publica este viernes el Ministerio de Interior, que detalla que en el conjunto de España se registraron 1.212.268 infracciones penales, un 0,9 % menos que en 2024.

Especialmente llamativo es el incremento de los delitos de naturaleza sexual en la comunidad, que han sufrido un aumento del 17,3 %, registrándose un total de 353. En concreto, las agresiones sexuales con penetración han subido un 38,8 %, mientras que el resto de casos han aumentado un 13,1 %.

En cuanto a los asesinatos, Castilla-La Mancha ha registrado cuatro consumados y 29 en grado de tentativa; tres menos y cinco más que el año anterior, respectivamente.

Los datos reflejan un cambio en el 'modus operadi' de los ladrones, bajando los robos convencionales y aumentando la cibercriminalidad. Según el informe, los robos con violencia e intimidación se han reducido en un 4,6 % y los robos con fuerza en domicilios o establecimientos han bajado un 13,5 %.

Sin embargo, la cibercriminalidad ha subido un 9,9 %. Mientras que las estafas informáticas suben un 8,4 %, el resto de ciberdelitos sufren un incremento del 20,5 %.

Por comunidades

El informe refleja que la criminalidad subió en todas las comunidades autónomas excepto en Cataluña (-4,5 %), Comunidad Valenciana (-0,4 %), Madrid (-2,7 %), Murcia (-2,8 %), Navarra (-0,2 %) y País Vasco (-0,4 %).

Por su parte, Castilla-La Mancha (+2,4 %) se sitúa como la séptima autonomía en la que más ha crecido la criminalidad en el primer semestre de 2025. Por delante están Ceuta (6,1 %), Castilla y León (5,8 %), Extremadura (3,8 %), Melilla (3,8 %), Aragón (2,9 %) y Asturias (2,7 %).

Datos por provincias

Atendiendo a los datos por provincias, Toledo y Cuenca son las provincias castellanomanchegas las que más ha aumentado la delincuencia.

Toledo lidera el dato en la comunidad con un incremento del 4 %, con un preocupante incremento del 66,7 % de los intentos de asesinato y un 24,7 % de los delitos de naturaleza sexual.

El mismo dato ha registrado Cuenca, donde el aumento más llamativo es el de los delitos sexuales, con un +84 %, subiendo las agresiones con penetración en un 160 %. La cibercriminalidad también ha azotado con fuerza a la provincia, aumentando en los seis primeros meses del año en un 18,9 %.

La provincia de Ciudad Real ha sufrido un incremento del 2,6 % de la criminalidad. El dato más preocupante es la subida de los delitos contra la libertad sexual de un 35 %, con un incremento del 112,5 % de las agresiones con penetración.

Albacete ha registrado un incremento de la delincuencia del 0,3 %, pasando de 7.577 a 7.597 casos. Mientras que los delitos contra la libertad sexual han bajado un 20,3 %, los robos con violencia e intimidación se han incrementado en un 10,5 %.

Guadalajara se erige como la única provincia castellanomanchega en la que se reduce la delincuencia, en un 0,3 %. La mayor preocupación se da en el incremento del 120 % de las agresiones con penetración, además de la subida del 11,1 % de la cibercriminalidad.