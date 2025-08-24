Núñez reclama al Gobierno de Page su "apoyo" al campo de Castilla-La Mancha: "Ha estado desaparecido todo el verano"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al Gobierno regional que "apoye la actividad del sector primario" tras pasar un verano "desaparecido".

"Que se note que la comunidad es una tierra eminentemente agrícola y ganadera", ha expresado durante su visita a la localidad de Navahermosa (Toledo), donde ha participado en las actividades con motivo de la festividad de San Bartolomé.

Para Núñez, el Gobierno socialista encabezado por Emiliano García-Page tiene al sector primario "absolutamente abandonado". "El PSOE ha estado ausente durante todo el verano. Ha hecho fus como el gato".

Asimismo, ha criticado la gestión del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, con algunos problemas que afectan a la región como el de la lengua azul en el ámbito ganadero.

Y ha apuntado hacia asuntos como la incertidumbre de los agricultores con la PAC o los problemas para situar la producción del sector primario regional en el mercado internacional en un contexto de conflicto arancelario.

"El responsable de que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha estén abandonados es Emiliano García-Page. El Ejecutivo autonómico está dejando tirados a los agricultores y ganaderos", ha lamentado Núñez.

"Paciencia"

Por último, ha reiterado su convencimiento de que el PP ganará la próxima cita electoral autonómica de 2027. Por ello, ha pedido "paciencia" al sector primario de la región porque los 'populares' tendrán al campo como "el eje central de la agenda y las preocupaciones".

"Yo sí creo en los agricultores y ganaderos", ha sentenciado el presidente del PP castellanomanchego.