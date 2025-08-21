Los cinco mejores pueblos para teletrabajar en Castilla-La Mancha según la IA: tranquilidad y conectividad

La pandemia del COVID-19 trajo consigo el teletrabajo, una nueva modalidad laboral que buscan cada vez más profesionales. Es muy tentador aspirar a este tipo de empleo, ya que solo necesitas un ordenador y conexión a internet para poder hacer tus tareas desde casa o cualquier rincón del planeta sin tener que desplazarte y de forma instantánea.

Los entornos rurales se han erigido como uno de los lugares ideales para teletrabajar porque combinan tranquilidad, precios de vivienda asequibles y servicios básicos para el día a día. A este respecto, la famosa herramienta de inteligencia artificial ha escogido los cinco mejores municipios de Castilla-La Mancha para teletrabajar.

El primero de los escogidos por la IA es Letur, en la provincia de Albacete. A pesar de los graves daños que sufrió este municipio albaceteño en la DANA, se ha convertido en un lugar referente contra la despoblación gracias a iniciativas como 'Letur Repuebla', que ofrece viviendas a familias y teletrabajadores a un precio modesto.

Cuenta con cobertura 4G estable, proyectos de coworking y está rodeado por la Sierra de Segura. Por tanto, Letur es un destino perfecto para quienes buscan una nueva etapa laboral en esta modalidad.

En pleno corazón del paraje natural del Alto Tajo se ubica Orea, un pequeño pueblo de montaña de apenas 200 habitantes que dispone de cobertura suficiente y servicios básicos para los teletrabajadores.

Albergue rural en Orea (Guadalajara). Turismorural

Es cierto que apenas hay viviendas en alquiler, pero los edificios en venta rondan los 630 €/m², según el conocido portal inmobiliario Idealista.

La localidad medieval de Sigüenza (Guadalajara) combina patrimonio y vida moderna. Puedes conseguir un piso de alquiler por 250 euros, la media de precios está en torno a los 500 euros mensuales.

La 'Ciudad del Doncel' dispone de colegios, centros de salud, todo tipo de restaurantes y espacios culturales. Además tiene buena conexión en tren con Madrid capital. Sin duda es una de las opciones más equilibradas.

Vista de una de las calles de Sigüenza, en Guadalajara. iStock

Huete (Cuenca) está dentro de los cinco mejores municipios de la región para teletrabajar según ChatGPT. Su patrimonio monumental y su tranquilidad rural se unen a un precio del alquiler modesto.

En el portal 'Fotocasa', se ofertan varios pisos de más de 100 metros cuadrados por debajo de los 500 euros mensuales. Al igual que Sigüenza, dispone de colegios, servicios básicos y cobertura 4G.

Por último, también en el Parque Natural del Alto Tajo se encuentra Mandayona (Guadalajara) una pequeña localidad de apenas 300 vecinos que es un gran destino para teletrabajadores. La media de los alquileres es de unos 550 euros aunque hay opciones más económicas. Es un lugar acogedor y tranquilo, perfecto para quienes buscan empezar una vida laboral remota en un entorno rural.

Castilla-La Mancha se posiciona como una de las regiones más atractivas para el teletrabajo gracias a "su accesibilidad en precios, la mejora de la conectividad digital y la riqueza cultural y natural de sus pueblos", destaca ChatGPT.