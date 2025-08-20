La Junta declara el desastre natural en varias comarcas de Albacete, Cuenca y Guadalajara por la dana de 2024

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado desastre natural con incidencia en el potencial productivo forestal la dana de octubre de 2024 en varias comarcas. El objetivo es reparar los daños de los caminos y vías forestales afectadas.

Así lo indica la orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que recuerda que entre los días 28 y 30 de octubre del año pasado tuvo lugar un episodio extraordinario de precipitaciones muy intensas que afectó al Levante peninsular, así como a zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Las zonas más afectadas en Castilla-La Mancha fueron los municipios de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), cuyas necesidades están amparadas por el Real Decreto-Ley aprobado en noviembre sobre medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la dana.

Sin embargo, existen municipios de Albacete, Cuenca y Guadalajara que también sufrieron daños severos. Por ello, el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha 2014-2022 incluye inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques, así como la reparación de daños para restaurar el potencial forestal dañado por incendios forestales, desastres naturales, catástrofes y sucesos derivados del cambio climático, para recuperar así el equilibrio hidrológico forestal y ecológico de las zonas afectadas.

Para aplicar las medidas, una de las condiciones es el reconocimiento oficial del desastre por la autoridad nacional o regional competente. Por ello, la Junta ha propuesto declarar como zonas gravemente afectadas por la dana determinadas comarcas de dichas provincias al acreditarse que han sufrido daños en su potencial forestal y en sus infraestructuras de acceso.