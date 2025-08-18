La ola de calor se despide de Castilla-La Mancha: la Aemet anuncia un cambio drástico de temperaturas desde este día

La segunda ola de calor del verano está dando sus últimos coletazos en Castilla-La Mancha. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la entrada de masas de aire frío desde el Atlántico que acabará con las altas temperaturas.

Una situación que provocará un descenso "notable" de las temperaturas, que será de entre cuatro y cinco grados este martes y que será mayor a partir del miércoles.

"El chorro polar presentará ondulaciones bastante más pronunciadas, con la formación de anticiclones de bloqueo en latitudes altas a corto y medio plazo", ha expresado Samuel Biener, experto de Meteored.

Asimismo, ha anunciado que los chubascos tormentosos irán ganando terreno durante la próxima semana, siendo más probables e intensos en las comunidades del este peninsular, Baleares, Pirineos y otras zonas del tercio norte.

Alertas este lunes

No obstante, se mantienen las alertas por calor en todas las provincias de Castilla-La Mancha este lunes. Las zonas más afectadas serán La Mancha albaceteña, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa, que estarán en aviso naranja por temperaturas que rondarán los 39-40 grados.

Además, Hellín y Almansa estarán en alerta amarilla por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

El resto de la región estará en aviso amarillo por temperaturas que estarán entre 35 y 39 grados.