Castilla-La Mancha declara dos días de riesgo excepcional por posibles incendios y establece limitaciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha oficializado a partir de la medianoche de este lunes, a través del Diario Oficial de la región, la situación de riesgo excepcional por posibles incendios durante dos días.

Se trata de una instrucción por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural, en base al Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2025.

De esta forma, según informan desde la Junta, esta declaración deja sin efecto las actividades autorizadas expresamente en los terrenos con índice de propagación muy alto y extremo durante la duración del episodio.

Incendios en la región

Actualmente, se mantienen activos tres incendios en Castilla-La Mancha. El incendio de El Casar de Escalona (Toledo) declarado a las 15.12 horas de este domingo fue controlado a las 21.47 de la noche. En su extinción ya han trabajado 21 medios, cinco de ellos aéreos, y un total de 80 personas.

A las 19.22 horas se declaró otro fuego en Vega de Escalona (Toledo), que fue controlado a las 22.51. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, ya han participado un total de 12 medios, uno de ellos aéreo, y 60 personas.

El tercer incendio activo es el del paraje del Cerro del Alcor de Cañizares (Cuenca). Fue declarado a las 1.08 horas de la madrugada y controlado a las 6.54. En su extinción han trabajado cuatro medios y 17 personas.

A lo largo del domingo se declararon dos incendios más, en Fuensalida (Toledo) y Horcajo de los Montes (Ciudad Real). Ambos fueron extinguidos a lo largo de la noche.