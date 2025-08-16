Medios aéreos, maquinaria y personal de Castilla-La Mancha luchan contra el fuego en varios puntos de España

El puente del 15 de agosto se está desarrollando en Castilla-La Mancha, por el momento, sin fuegos de gravedad. Una situación que ha permitido al Plan INFOCAM movilizar medios aéreos y terrestres para luchar este sábado contra la ola de incendios en Galicia, Extremadura y Castilla y León, las comunidades más golpeadas por la catástrofe desatada los últimos días.

En total, se han desplegado 27 efectivos de bomberos forestales y agentes medioambientales, siete medios aéreos y dos equipos de maquinaria pesada que trabajan en incendios como los de Burguillo (Badajoz), Jarilla (Cáceres), Herradón de Pinares (Ávila) y varios focos activos en Galicia.

Entre ellos, un helicóptero de apoyo a la coordinación aérea en Extremadura, dos helicópteros en Badajoz, un avión en Cáceres, un avión y dos equipos de maquinaria pesada en Galicia, así como un avión y un helicóptero en Ávila.

En el incendio de Llerena (Badajoz), donde también han estado colaborando medios castellanomanchegos, una máquina pesada de INFOCAM ardió este viernes por un fallo mecánico durante las labores de consolidación del perímetro.

El siniestro solo provocó daños materiales. Los dos bomberos forestales que operaban el equipo fueron trasladados al Puesto de Mando Avanzado y evaluados por personal sanitario.

La máquina pesada del INFOCAM que ardió este viernes en el fuego de Llerena.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, valoró este viernes esa solidaridad de los servicios castellanomanchegos, recordando que la región ha ido "reforzando y reforzando" cada año sus mecanismos y medios contra los incendios.

"Lamentablemente, hay muchos medios del Infocam fuera de la comunidad ayudando. Esa solidaridad es un ejemplo positivo en medio de tanto dolor", señaló.

Page subrayó además que en la comunidad se mantienen todos los protocolos activados ante la ola de calor, con temperaturas de hasta 40 grados y un riesgo muy alto o extremo de incendios este sábado en todo el territorio salvo en el sureste de Albacete.

"En este caso no podemos decir que nos va a pillar de improviso como nos pasó con la DANA y con las riadas, porque aquí sabemos que hay calor, que hay posibilidades", añadió. "Nos sentimos solidarios porque todos somos víctimas en potencia. Si no lo somos hoy, lo podemos ser mañana", remató.

Navalmoralejo

Mientras tanto, en la provincia de Toledo se siguen atendiendo las necesidades derivadas del gran incendio forestal que afectó a la comarca de La Campana el pasado 11 de agosto y que calcinó más de 3.250 hectáreas.

Envío de agua a Navalmoralejo y La Estrella.

La Diputación de Toledo ha enviado dos camiones de agua potable, un total de 10.000 litros donados por la empresa Aguas del Rosal, para garantizar el abastecimiento a los vecinos de Navalmoralejo y La Estrella, los pueblos más afectados.