Page pide "mucha prudencia" para evitar incendios en Castilla-La Mancha: "Se nos pueden complicar a cualquiera"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho este viernes una llamada a la solidaridad territorial para apoyar a las comunidades autónomas más afectadas por la ola de incendios forestales y ha agradecido el trabajo de los profesionales del INFOCAM, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional.

"Hoy nos sentimos muy solidarios, sobre todo, con las tierras que están más maltratadas por el fuego, tanto en Zamora como en León, en Extremadura o en Galicia. Nos sentimos fraternalmente unidos. Todos somos víctimas en potencia: si no lo somos hoy, lo podemos ser mañana", ha señalado ante los medios de comunicación después de asistir en la Catedral de Toledo a la misa en honor a la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad.

Page ha destacado que Castilla-La Mancha está colaborando con sus medios propios en la extinción de algunos de los incendios más preocupantes del país, como el de Jarilla (Cáceres), donde actúa un avión anfibio, o el de Llerena (Badajoz), con dos medios aéreos y un bulldozer del INFOCAM.

"En Castilla-La Mancha hemos ido reforzando, año tras año, nuestros mecanismos, nuestros medios técnicos y nuestros medios aéreos. A ellos nos encomendamos, y además con mucha gratitud", ha destacado Page.

"Llevamos muchos días en tensión y en permanente contacto telefónico con los técnicos. En Castilla-La Mancha, francamente, hemos ido abordando todos los incendios que nos han salido. Cruzamos los dedos, porque a cualquiera se nos pueden complicar", ha advertido el presidente autonómico.

A mediodía de este viernes, en la región se mantienen activos dos fuegos: uno declarado a las 12:02 horas en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y otro en Aldeanueva de Barbarroya (Toledo), que ha quedado controlado a las 12:29, dos horas después de iniciarse.

Pide "mucha prudencia"

Page ha insistido en la necesidad de tener "mucha prudencia y mucha humildad" ante la ola de calor de este fin de semana y el alto riesgo de fuego. "Están todos los protocolos activados y siempre avisados", ha recordado, asegurando: "No podemos decir que nos vaya a pillar de improviso, como nos pasó con la DANA y con las riadas, porque aquello fue de la noche a la mañana. Aquí sabemos que hay calor y que hay posibilidades".

El presidente ha recordado también que, en los últimos años, la región ha implementado un sistema para detectar rayos que quedan latentes en la tierra y pueden originar llamas días después.

"Es mejorar y mejorar, pero sabiendo que hay algo que no podemos perder de vista: toda crisis del clima no sólo nos obliga a ser humildes, sino a reconocer que, aunque podemos hacer mucho, el clima y la naturaleza, cuando se lo proponen, hacen mucho daño. Y si va ayudado de la mano maligna del ser humano, peor", ha advertido refiriéndose a los incendiarios.

Por último, ha asegurado que "la gente, en conjunto y muy mayoritariamente, es muy prudente. Desde hace mucho tiempo acepta las normas de clausura del fuego o de las barbacoas ya desde muy tempranas fechas, y en general funciona bien la coordinación de los servicios".