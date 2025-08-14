La Aemet prevé un puente de agosto "infernal": las zonas de Castilla-La Mancha donde hará más calor este fin de semana

La ola de calor se resiste a dejar la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá los avisos hasta el próximo lunes y anuncia que el puente de agosto será "infernal" en toda España, con máximas el fin de semana de hasta 44 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

El aumento de temperaturas de este jueves continuará durante los próximos días y se extenderá a la mitad oriental de la Península. El descenso térmico podría llegar a partir del lunes 18 de agosto, cuando llegará una masa de aire fresca del Atlántico que pondrá fin a la ola de calor y aumentará la inestabilidad.

Este viernes, las temperaturas máximas y las mínimas irán en aumento. La Aemet ya ha previsto alertas naranjas en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

En el Valle del Guadiana de Ciudad Real se esperan hasta 40 grados; entre 37 y 39 en la Serranía y la Alcarria conquense; hasta 39 en la Alcarria guadalajareña; y entre 39 y 40 en la Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo de Toledo. El resto de la comunidad estará en aviso amarillo.

Fin de semana

Ya el sábado, las máximas seguirán en aumento, que será más acusado en Albacete y el sur de Cuenca. Superarán los 36 grados de forma generalizada y pueden alcanzar los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana, en la Mancha y en amplias zonas del sur de Albacete. También subirán las mínimas, excepto en la zona del Valle del Tajo

Ante la previsión, la Aemet ya ha activado alertas naranjas en todas las provincias de la comunidad castellanomanchega.

El domingo habrá pocos cambios, con las mínimas con ligero aumento en el extremo sur de la comunidad. Por el momento, no hay alertas disponibles, aunque es previsible que se activen en las próximas horas.