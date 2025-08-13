Una rotura en el acueducto obliga a cerrar el trasvase Tajo-Segura: la CHT constata "graves daños"

El trasvase Tajo-Segura ha cerrado temporalmente a consecuencia de una rotura en su acueducto. La avería, detectada el pasado 7 de agosto, afecta al tramo 2 de la infraestructura a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), entre la salida del túnel del Talave y el embalse del mismo nombre.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha explicado que la primera medida fue interrumpir el trasvase para vaciar el canal y permitir una inspección exhaustiva de la zona afectada.

Los trabajos de reconocimiento se llevaron a cabo los días 11 y 12 de agosto. La primera evaluación constata "graves daños por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal", así como "importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan".

La CHT estima que las obras para recuperar la operatividad de la infraestructura superarán el plazo de un mes, aunque el alcance definitivo de las reparaciones se determinará en los próximos días.

El organismo ha recalcado que los trasvases de agua, autorizados o pendientes de autorización, desde los embalses de Entrepeñas y Buendía hacia Levante no se ven comprometidos por esta incidencia.