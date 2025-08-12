Un pueblo de Castilla-La Mancha entre los dos más calurosos de España este lunes: registró casi 45 grados

El termómetro de Almadén (Ciudad Real) ha alcanzado este lunes a las 16:00 horas una máxima de 44,1 grados, convirtiéndose en el segundo punto más caluroso de España tras la estación de El Granado (Huelva), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las provincias de Toledo y Ciudad Real, ambas bajo aviso naranja, concentraron buena parte de las máximas de la región. En Oropesa (Toledo) se midieron 42,7 grados; en Puebla de Don Rodrigo con 42,3 grados y en Talavera de la Reina con 41,8.

Estas cifras se suman a una sucesión de jornadas en las que el calor extremo se ha instalado sobre la comunidad, especialmente en zonas de valle y llanura.

La Aemet mantiene el aviso naranja un día más en los valles del Tajo y del Guadiana, donde se esperan máximas en torno a 41 grados, y amplía la alerta a los montes del Norte y Anchura (Ciudad Real), la Mancha albaceteña y la Serranía de Cuenca.

Región

En el resto de la región, rige el aviso amarillo por calor, mientras que se han activado avisos amarillos por tormentas para toda la provincia de Albacete y Cuenca.

Las altas temperaturas, unidas a la baja humedad y a la fuerte insolación, han obligado a extremar las recomendaciones de prevención. Las autoridades insisten en la necesidad de hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar atención a personas mayores, niños y enfermos crónicos.

Personas protegiéndose del calor. David Arjona EFE

La situación, marcada por una masa de aire muy cálida y estable, podría prolongarse durante las próximas jornadas, manteniendo la presión térmica sobre amplias zonas de la comunidad y dificultando el alivio nocturno en muchas localidades.