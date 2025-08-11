Alertan de la "preocupante expansión" del virus de la lengua azul en Castilla-La Mancha: exigen vacunas

Desde la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Castilla-La Mancha han denunciado la "preocupante expansión de distintos serotipos del virus de la lengua azul" durante las últimas semanas en las provincias de Toledo y Ciudad Real. A este respecto, han solicitado una reunión urgente a la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

Aseguran que la propagación de esta enfermedad vírica aguda "podría causar graves daños" en el ganado ovino, caprino y bovino regional "si no se toman medidas inmediatas", señalan en nota de prensa.

Exigen al Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura que distribuyan de forma urgente vacunas y pongan en marcha una campaña informativa para que los ganaderos sepan "prevenir y contener el brote".

Asimismo, instan a que se activen ayudas económicas de inmediato para las explotaciones afectadas por la lengua azul. Esta enfermedad no contagiosa afecta principalmente a los rumiantes domésticos salvajes y se transmite por la picadura de algunas especies de mosquitos del grupo Culicoides.

Cabe precisar que este virus no se transmite por contacto con animales o lana, ni por el consumo de carne o leche.

Alta tasa de mortalidad

La tasa de mortalidad varía según el tipo de ganado. El ovino es el más susceptible, en su caso, la mortalidad puede alcanzar hasta el 100 por ciento de los casos mientras que de media suele rondar entre el 2 y el 30%.

Esta proliferación "supone un riesgo añadido para un sector ya castigado por diferentes adversidades económicas, tales como la falta de pastos como consecuencia de la sequía y el incremento de los costes de producción, entre otras", concluyen desde ASAJA Castilla-La Mancha.