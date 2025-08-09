La ola de calor pondrá a tres provincias de Castilla-La Mancha en alerta naranja este sábado: hasta 40 grados

La ola de calor continúa poniendo en jaque a buena parte de la Península. Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará alertas en toda Castilla-La Mancha desde las 13 hasta las 21 horas, con tres provincias en aviso naranja.

En concreto, las más afectadas serán Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. En la provincia toledana, el foco se pondrá en la Sierra de San Vicente y en el Valle del Tajo, donde los termómetros alcanzarán temperaturas de entre 39 y 40 grados.

En Ciudad Real, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona estarán en alerta naranja por calor de hasta 40 grados. Por último, la Alcarria de Guadalajara podría llegar a temperaturas que oscilarán los 39 grados.

El resto de la región estará en alerta amarilla por calor que rondará entre 35 y 39 grados. Además, la Alcarria conquense y la zona de la Serranía estarán en aviso amarillo por tormentas, que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Previsión del sábado

La Aemet ha anunciado para este sábado intervalos de nubes altas al principio, aumentando la nubosidad de evolución a partir de mediodía, que será más abundante en zonas de montaña.

Habrá probables chubascos y tormentas dispersas en el nordeste durante la tarde, que serán más intensas en el norte de Cuenca. Las temperaturas sufrirán cambios muy ligeros.

Los vientos serán flojos con predominio de la componente este y rachas muy fuertes en zonas de tormenta.