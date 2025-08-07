Ocho de cada 10 habitantes que gana Castilla-La Mancha son extranjeros: nuevo récord de población en la región

Castilla-La Mancha ha vuelto a batir su récord histórico de población a cierre del segundo trimestre del año. A fecha 1 de julio, la comunidad cuenta con 2.132.102 habitantes, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Estadística Continua de Población.

Son 5.979 castellanomanchegos más que hace tres meses, lo que representa un incremento del 0,28 %, el quinto más alto del país y ligeramente por encima de la media nacional (0,24 %).

Este aumento viene impulsado, sobre todo, por la población extranjera. De los casi 6.000 nuevos vecinos registrados este trimestre, 4.769 tienen nacionalidad extranjera. Es decir, el 79,7 % del crecimiento demográfico regional se debe a la llegada de personas de otros países.

En total, ya residen en Castilla-La Mancha 262.153 extranjeros, un 12,3 % del total de la población. Aunque este porcentaje sigue siendo inferior al conjunto de España (14,3 %), marca una tendencia creciente.

Por provincias, Toledo y Guadalajara se consolidan como las locomotoras del crecimiento regional y confirman su papel como zonas de atracción residencial gracias especialmente a su integración en el área metropolitana de Madrid, a través del Corredor del Henares y de la comarca de La Sagra.

La provincia toledana gana 2.631 personas y se afianza como la más poblada de Castilla-La Mancha con 757.955 habitantes, tras crecer un 0,34 %.

Guadalajara suma 1.242 nuevos habitantes y alcanza los 287.910, con el mayor incremento porcentual de la región (0,43 %).

Por el contrario, Cuenca apenas crece: suma solo 143 vecinos (un 0,07 % trimestral), mientras que Ciudad Real añade 773 (0,20 %). Albacete suma 1.190 (+ 0,30 %), quedándose muy cerca de Guadalajara en términos absolutos.

Envejecimiento

Mientras tanto, la edad media en Castilla-La Mancha sigue subiendo y se sitúa ya en los 39,5 años. El número de personas mayores de 90 años supera por primera vez las 26.000 (concretamente, 26.070).

Además, hay 922 centenarios en la región, de los cuales una abrumadora mayoría son mujeres: 705 frente a 217 hombres.

Y llama la atención otro dato que sitúa a Castilla-La Mancha como excepción en el mapa nacional. Junto a Murcia, Ceuta y Melilla, es la única comunidad autónoma donde hay más hombres (1.071.442) que mujeres (1.060.660).