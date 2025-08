Tolón afirma que el proyecto del tercer carril de la TO-23 "está hecho", pero sigue "esperando para la licitación"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado que la propuesta para incluir un tercer carril en la carretera TO-23 es un "proyecto que ya está hecho", una afirmación que tal vez se pueda materializar en próximas fechas.

La representante del Ejecutivo central en la comunidad autónoma ha explicado que desde el "Ministerio [de Transportes y Movilidad Sostenible] se está esperando para la licitación de la obra", una circunstancia que acercaría una posibilidad anunciada desde hace años.

"También es importante saber que el Gobierno de España no solamente se preocupa de Castilla-La Mancha, sino también y especialmente por la ciudad", ha afirmado quien fue su alcaldesa durante ocho años.

Además de la carretera de circunvalación de la capital regional, Tolón se ha detenido en otras actuaciones que se desarrollan en Toledo a cargo del erario del Estado.

La parada de Toledo en la futura línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Lisboa pende de las alegaciones presentadas por las diferentes administraciones. "Ahora mismo, están los técnicos en este proceso", ha especificado.

"Lo más importante es que vamos a tener un AVE parando en Toledo y Talavera: es un proyecto importante para la ciudad; estamos comunicando el centro de España con el corredor logístico", ha abundado.

Entretanto, la demolición del cuartel de la Guardia Civil avanza en su primera fase. La presencia de amianto activó un protocolo de retirada "con toda la seguridad". Además, la obra se produce en una "zona urbana", otro aspecto que puede ralentizar su desarrollo, aunque la actuación "sigue sus plazos", según Tolón.

Respecto al edificio de la Delegación del Gobierno, en la céntrica plaza de Zocodover, su titular ha reiterado el "modificado" que se va a presentar en septiembre. La adenda trata de resolver los riesgos advertidos por ingenieros y arquitectos. "Peligraba la estructura de todo el edificio", ha contado.

Pese al cambio sobre la idea inicial, "vamos a tener la oportunidad de ver más restos arqueológicos".

Gobierno "sensible" con el Tajo

La salud del Tajo a su paso por la ciudad, un río que se encuentra "en una situación lamentable", también ha sido objeto del escrutinio de la delegada.

Tolón ha ensalzado las diferentes actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en favor del río. "Está siendo muy sensible respecto a la política del agua y favoreciendo a nuestra región, cosa que no había pasado nunca", ha comentado.

La representante del Gobierno central ha etiquetado tanto a las reglas de explotación que espera que se renueven en septiembre como a la "cada vez" más clara actitud del Ministerio para la Transición Ecológica de ir "recortando el trasvase" como ejemplos de su compromiso con Castilla-La Mancha.

En todo caso, Tolón apunta más alto y augura el cierre definitivo del canal por el que se deriva el agua del Alto Tajo hacia el Levante peninsular. "No pararemos hasta que no se ponga fin".

Reproches al PP

Del trasvase se ha servido la delegada del Gobierno para arremeter contra el PP por la postura con que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados acogió una propuesta de Murcia para blindar la tubería.

"Me gustaría que esos diputados que representan a los ciudadanos de las provincias de Toledo y Guadalajara se pronuncien y digan si están a favor de blindar el trasvase o piden que finalice". La propia Tolón se ha tomado como ejemplo de la segunda opción: "Yo lo he hecho no solamente como alcaldesa de Toledo, sino también como delegada del Gobierno", ha recordado.

La referencia a los diputados del PP se ha extendido a los alcaldes, una alusión velada a Carlos Velázquez, primer edil de Toledo. "Blanquean que se siga traspasando agua", ha remarcado.

En una posterior mención explícita, Tolón ha dicho que "lo que tiene que hacer el alcalde de Toledo es decir lo que piensa del trasvase". Además, le ha encomendado que lo denuncie "aquí, en Aranjuez, en Madrid, en Bruselas y en Murcia".

Al mismo tiempo, ha subrayado la condición de Velázquez de presidente del PP en la provincia de Toledo y el voto favorable de sus tres diputados nacionales al plan de Murcia.

Bruscas caídas de caudal

Más allá de las derivadas política de la guerra del agua, Tolón ha detallado la existencia de un "contacto" habitual con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tras los dos episodios de súbito descenso de caudal del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

La exalcaldesa ha insistido en que "en todo momento se han respetado los caudales mínimos de 13 hectómetros cúbicos por segundo" y ha apuntado la existencia de una investigación sobre las causas.

La primera posibilidad que se contempla señala a las "explotaciones privadas hidroeléctricas". Otra causa podría relacionarse con "los regadíos que se llevan a cabo en diferentes zonas de la cuenca". En cualquier caso, ha pedido esperar al "resultado" que arroje el estudio de la CHT.